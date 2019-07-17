Зеленський жене у відставку керівника Миколаївщини
Президент Володимир Зеленський зажадав, щоб виконуючий обов'язки голови Миколаївської обласної державної адміністрації В'ячеслав Бонь написав заяву про звільнення за власним бажанням.
Про це він заявив під час ознайомлення з інфраструктурою та умовами функціонування Миколаївського міжнародного аеропорту 17 липня, повідомляє сайт глави держави.
За словами Зеленського, з ремонтом аеропорту "склалася дивна ситуація, яка викликає багато питань: ефективність використання коштів, судові справи щодо фірми-підрядника, ситуація з попереднім директором аеропорту Волошиним.
Місцеве видання "НикВести" пише, що президент порівняв чиновників Миколаївської області з бандитами.
"Всі говорять, Миколаїв – бандитське місто! Чому? Ви всі живете в цьому місті. Всі кажуть: "Лети до Миколаєва - це найбільш бандитське місто". Це нормально? Люди нормальні. Чиновники поводяться, як бандити, що тут не зрозуміло? - сказав Зеленський, звертаючись до Боня.
При цьому, за словами журналістів, Бонь підтвердив, що не планував працювати в команді президента Зеленського.
"А навіщо ви працюєте? Так напишіть заяву! Все, вирішили. Так же тут, у Миколаєві? Порішали і вирішили", - сказав Зеленський Боню.
"Якщо потрібно написати заяву за власним бажанням, я його сьогодні готовий написати", - відповів чиновник.
"Так, пишіть! Домовилися", – сказав президент.
На запитання журналістів, кого він бачить на посаді губернатора Миколаївської області, Зеленський сказав, що у нього немає кандидатури.
"Поки немає. Є у вас хороші хлопці? Є у вас нормальні менеджери, які дійсно підняли бізнес... Знайдіть!" - цитують Зеленського "НикВести".
За даними "Інтерфакс-Україна", один із присутніх озвучив ідею скласти короткий список кандидатів на голову облдержадміністрації з 5-7 осіб.
"Ви зробите short list і призначимо протягом тижня. Дайте цих людей. Думаєте, легко? Ніхто не хоче", – відповів Зеленський.
Нагадаємо:
- 11 червня президент Володимир Зеленський звільнив 15 голів обласних державних адміністрацій, серед них губернатора Миколаївщині Олексія Савченка. Виконувати обов’язки голови ОДА став його перший заступник В’ячеслав Бонь.
- 21 липня мають відбутися позачергові вибори в парламент. За тиждень до виборів президент почав робочі поїздки в регіони.
- 10 липня глава держави у Борисполі відчитав директора багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування і змусив секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка покинути офіційну зустріч, знайшовши в інтернеті інформацію про його судимість.
- 13 липня під час наради в Адміністрації морських портів в Одесі Зеленський закликав в.о. голови Державної фіскальної служби Олександра Власова написати заяву про відставку за невиконання домовленостей щодо звільнення глав чотирьох митниць.