Зеленський жене у відставку керівника Миколаївщини

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Середа, 17 липня 2019, 13:51
"Ник Вести"

Президент Володимир Зеленський зажадав, щоб виконуючий обов'язки голови Миколаївської обласної державної адміністрації В'ячеслав Бонь написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Про це він заявив під час ознайомлення з інфраструктурою та умовами функціонування Миколаївського міжнародного аеропорту 17 липня, повідомляє сайт глави держави.

За словами Зеленського, з ремонтом аеропорту "склалася дивна ситуація, яка викликає багато питань: ефективність використання коштів, судові справи щодо фірми-підрядника, ситуація з попереднім директором аеропорту Волошиним.

Місцеве видання "НикВести" пише, що президент порівняв чиновників Миколаївської області з бандитами.

"Всі говорять, Миколаїв – бандитське місто! Чому? Ви всі живете в цьому місті. Всі кажуть: "Лети до Миколаєва - це найбільш бандитське місто". Це нормально? Люди нормальні. Чиновники поводяться, як бандити, що тут не зрозуміло? - сказав Зеленський, звертаючись до Боня.

 

При цьому, за словами журналістів, Бонь підтвердив, що не планував працювати в команді президента Зеленського.

"А навіщо ви працюєте? Так напишіть заяву! Все, вирішили. Так же тут, у Миколаєві? Порішали і вирішили", - сказав Зеленський Боню.

"Якщо потрібно написати заяву за власним бажанням, я його сьогодні готовий написати", - відповів чиновник.

"Так, пишіть! Домовилися", – сказав президент.

На запитання журналістів, кого він бачить на посаді губернатора Миколаївської області, Зеленський сказав, що у нього немає кандидатури.

"Поки немає. Є у вас хороші хлопці? Є у вас нормальні менеджери, які дійсно підняли бізнес... Знайдіть!" - цитують Зеленського "НикВести".

За даними "Інтерфакс-Україна", один із присутніх озвучив ідею скласти короткий список кандидатів на голову облдержадміністрації з 5-7 осіб.

"Ви зробите short list і призначимо протягом тижня. Дайте цих людей. Думаєте, легко? Ніхто не хоче", – відповів Зеленський.

Нагадаємо:

  • 11 червня президент Володимир Зеленський звільнив 15 голів обласних державних адміністрацій, серед них губернатора Миколаївщині Олексія Савченка. Виконувати обов’язки голови ОДА став його перший заступник В’ячеслав Бонь.
  • 21 липня мають відбутися позачергові вибори в парламент. За тиждень до виборів президент почав робочі поїздки в регіони.
  • 10 липня глава держави у Борисполі відчитав директора багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування і змусив секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка покинути офіційну зустріч, знайшовши в інтернеті інформацію про його судимість.
  • 13 липня під час наради в Адміністрації морських портів в Одесі Зеленський закликав в.о. голови Державної фіскальної служби Олександра Власова написати заяву про відставку за невиконання домовленостей щодо звільнення глав чотирьох митниць. 

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Теми: Зеленський Миколаївська область


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