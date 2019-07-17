У Нідерландах повідомили про нових свідків у справі про катастрофу МН17
З'явилися нові свідки у розслідуванні катастрофи літака рейсу МН17, і це виглядає багатообіцяльно.
Як передає "Європейська правда" з посиланням на NRC, про це заявив голова Міжнародної слідчої групи (JIT) Вілберт Пауліссен.
"У розслідуванні зроблені нові кроки. Це виглядає багатообіцяльно", - сказав Пауліссен, не надавши уточнень.
17 липня стало відомо, що 2017 року Служба безпеки України затримала водія вантажівки, що перевозив зенітно-ракетний комплекс "Бук" у Донецьку в 2014 році, коли з нього був збитий літак рейсу MH17.
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