У Нідерландах повідомили про нових свідків у справі про катастрофу МН17

12756 переглядів
Середа, 17 липня 2019, 15:46

З'явилися нові свідки у розслідуванні катастрофи літака рейсу МН17, і це виглядає багатообіцяльно.

Як передає "Європейська правда" з посиланням на NRC, про це заявив голова Міжнародної слідчої групи (JIT) Вілберт Пауліссен.

"У розслідуванні зроблені нові кроки. Це виглядає багатообіцяльно", - сказав Пауліссен, не надавши уточнень.

17 липня стало відомо, що 2017 року Служба безпеки України затримала водія вантажівки, що перевозив зенітно-ракетний комплекс "Бук" у Донецьку в 2014 році, коли з нього був збитий літак рейсу MH17.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: MH17


powered by lun.ua
Матеріали за темою
СБУ 2 роки тому затримала водія, що перевозив російський "Бук" 17 липня 2019, 14:58
МН17: СБУ встановила більше 150 осіб, що допомагали везти "БУК" з Росії 17 липня 2019, 12:38
Доказ у справі МН17 купили у незнайомця з "ДНР" – РосЗМІ 17 липня 2019, 11:40
Усі новини
Головні новини
Суд Москви продовжив арешт полоненим морякам до осені
Парубій забракував прохання Зеленського про засідання Ради
СБУ 2 роки тому затримала особу, причетну до перевезення російського "Бука"
Смешко на погрози Гриценка: Полковнику, припиніть істерику
Усі новини
їжа

Як київський шеф-кухар переосмислює традиційні рецепти

Досвід

Коли робота приносить кайф: історії завгоспа, вчителя, майстра та актриси

думка

Чому сон такий важливий для здоров'я?