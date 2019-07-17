Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Нидерландах сообщили о новых свидетелей по делу о катастрофе МН17

Среда, 17 июля 2019, 15:46

Появились новые свидетели в расследовании катастрофы самолета рейса МН17, и это выглядит многообещающе.

Как передает "Европейская правда" со ссылкой на NRC, об этом заявил председатель Международной следственной группы (JIT) Вилберт Паулиссен.

"В расследовании сделаны новые шаги. Это выглядит многообещающе", - сказал Паулиссен, не уточнив.

17 июля стало известно, что в 2017 году Служба безопасности Украины задержалаводителя грузовика, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук" в Донецке в 2014 году, когда из него был сбит самолет рейса MH17.

Темы: MH17
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
MH17
Трагедия рейса MH17 не будет забыта - Зеленский
МИД РФ вызвал посла Нидерландов из-за расследования MH17, которое обвинило Путина
В Нидерландах предлагали выслать посла РФ из-за причастности Путина к сбиванию MH17, премьер отказался
Последние новости
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
Все новости...
Реклама: