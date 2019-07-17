В Нидерландах сообщили о новых свидетелей по делу о катастрофе МН17
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Среда, 17 июля 2019, 15:46
Появились новые свидетели в расследовании катастрофы самолета рейса МН17, и это выглядит многообещающе.
Как передает "Европейская правда" со ссылкой на NRC, об этом заявил председатель Международной следственной группы (JIT) Вилберт Паулиссен.
"В расследовании сделаны новые шаги. Это выглядит многообещающе", - сказал Паулиссен, не уточнив.
17 июля стало известно, что в 2017 году Служба безопасности Украины задержалаводителя грузовика, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук" в Донецке в 2014 году, когда из него был сбит самолет рейса MH17.
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