Обмін моряків: Кремль заперечує переговори з Україною

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Середа, 17 липня 2019, 16:47

Не дивлячись на попередні заяви, Кремль заперечує проведення переговорів з Україною про обмін 24-х військовополонених українських моряків.

Про це 17 липня заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише російське видання ТАСС.

"Ні, переговорів про обмін українських моряків не ведеться", - сказав Пєсков.

Він нагадав, що це питання обговорювалося в телефонній розмові лідерів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського.

"Це питання фігурувало в розмові глав держав, це питання на порядку денному", - додав спікер Путіна.

Також Пєсков, не став коментувати рішень російських правоохоронних органів щодо моряків, посилаючись на те, що "слідчі дії у цій справі тривають".

Відзначимо, що 15 липня заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін заявив, що Росія обговорює з Україною питання обміну затриманих в районі Керченської протоки українських моряків.

Нагадаємо:

  • 15 липня в Києві зустрілися омбудсмен Людмила Денісова та її російська колега Тетяна Москалькова. "Ми обговоримо питання звільнення громадян України, які утримуються на території РФ та окупованого Криму, а також утримуваних громадян РФ в Україні", - написала Денісова.
  • "Дуже важливо, що відбулася розмова між президентами. І ми з вами діємо уже в фарватері того діалогу, який почався", – сказала Москалькова.
  • 11 липня Зеленський вперше провів телефонні переговори з Путіним. За словами Пєскова, ініціатором розмови була українська сторона.
  • Офіційні відомства країн повідомили, що сторони обговорили звільнення полонених військових моряків та інших українських громадян на території РФ, продовження переговорів у Нормандському форматі.
  • 17 липня російський суд продовжив арешт до осені всім 24 полоненим українцям. 

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Теми: Росія Україна моряки


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