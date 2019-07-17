Обмін моряків: Кремль заперечує переговори з Україною
Не дивлячись на попередні заяви, Кремль заперечує проведення переговорів з Україною про обмін 24-х військовополонених українських моряків.
Про це 17 липня заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише російське видання ТАСС.
"Ні, переговорів про обмін українських моряків не ведеться", - сказав Пєсков.
Він нагадав, що це питання обговорювалося в телефонній розмові лідерів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського.
"Це питання фігурувало в розмові глав держав, це питання на порядку денному", - додав спікер Путіна.
Також Пєсков, не став коментувати рішень російських правоохоронних органів щодо моряків, посилаючись на те, що "слідчі дії у цій справі тривають".
Відзначимо, що 15 липня заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін заявив, що Росія обговорює з Україною питання обміну затриманих в районі Керченської протоки українських моряків.
Нагадаємо:
- 15 липня в Києві зустрілися омбудсмен Людмила Денісова та її російська колега Тетяна Москалькова. "Ми обговоримо питання звільнення громадян України, які утримуються на території РФ та окупованого Криму, а також утримуваних громадян РФ в Україні", - написала Денісова.
- "Дуже важливо, що відбулася розмова між президентами. І ми з вами діємо уже в фарватері того діалогу, який почався", – сказала Москалькова.
- 11 липня Зеленський вперше провів телефонні переговори з Путіним. За словами Пєскова, ініціатором розмови була українська сторона.
- Офіційні відомства країн повідомили, що сторони обговорили звільнення полонених військових моряків та інших українських громадян на території РФ, продовження переговорів у Нормандському форматі.
- 17 липня російський суд продовжив арешт до осені всім 24 полоненим українцям.
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