Обмін моряків: Кремль заперечує переговори з Україною

Не дивлячись на попередні заяви, Кремль заперечує проведення переговорів з Україною про обмін 24-х військовополонених українських моряків.

Про це 17 липня заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише російське видання ТАСС.

"Ні, переговорів про обмін українських моряків не ведеться", - сказав Пєсков.

Він нагадав, що це питання обговорювалося в телефонній розмові лідерів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського.

"Це питання фігурувало в розмові глав держав, це питання на порядку денному", - додав спікер Путіна.

Також Пєсков, не став коментувати рішень російських правоохоронних органів щодо моряків, посилаючись на те, що "слідчі дії у цій справі тривають".

Відзначимо, що 15 липня заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін заявив, що Росія обговорює з Україною питання обміну затриманих в районі Керченської протоки українських моряків.

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