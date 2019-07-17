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Обмен моряков: Кремль отрицает переговоры с Украиной

Среда, 17 июля 2019, 16:47

Не смотря на предыдущие заявление, Кремль отрицает проведение переговоров с Украиной об обмене 24-х военнопленных украинских моряков.

Об этом 17 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет российское издание ТАСС.

"Нет, переговоров об обмене украинских моряков не ведется", - сказал Песков.

Он напомнил, что этот вопрос обсуждался в телефонном разговоре лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Этот вопрос фигурировал в разговоре глав государств, этот вопрос на повестке дня", - добавил спикер Путина.

Также Песков, не стал комментировать решений российских правоохранительных органов, ссылаясь на то, что "следственные действия по этому делу продолжаются".

Отметим, что 15 июля замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что Россия обсуждает с Украиной вопрос обмена задержанных в районе Керченского пролива украинских моряков.

Напомним:

  • 15 июля в Киеве встретились омбудсмен Людмила Денисова и ее российская коллега Татьяна Москалькова. "Мы обсудим вопрос освобождения граждан Украины, которые удерживаются на территории РФ и оккупированного Крыма, а также граждан РФ в Украине", - написала Денисова.
  • "Очень важно, что состоялся разговор между президентами. И мы с вами действуем уже в фарватере того диалога, который начался", - сказала Москалькова.
  • 11 июля Зеленский впервые провел телефонные переговоры с Путиным. По словам Пескова, инициатором беседы выступила украинская сторона.
  • Официальные ведомства стран сообщили, что стороны обсудили освобождение пленных военных моряков и других украинских граждан на территории РФ и оккупированных территориях, продолжение переговоров в нормандской формате.
  • 17 июля российский суд продлил арест до осени всем 24 пленным украинцам.

Темы: РосcияУкраинаморяки
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