Обмен моряков: Кремль отрицает переговоры с Украиной

Не смотря на предыдущие заявление, Кремль отрицает проведение переговоров с Украиной об обмене 24-х военнопленных украинских моряков.

Об этом 17 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет российское издание ТАСС.

"Нет, переговоров об обмене украинских моряков не ведется", - сказал Песков.

Он напомнил, что этот вопрос обсуждался в телефонном разговоре лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Этот вопрос фигурировал в разговоре глав государств, этот вопрос на повестке дня", - добавил спикер Путина.

Также Песков, не стал комментировать решений российских правоохранительных органов, ссылаясь на то, что "следственные действия по этому делу продолжаются".

Отметим, что 15 июля замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что Россия обсуждает с Украиной вопрос обмена задержанных в районе Керченского пролива украинских моряков.

Напомним: