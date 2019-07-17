Зеленський сказав Ахметову про "велику нагрузку" і щоб вкладався в Донбас

Джерело: відео на YouTube-каналі "Зе!Президент"

Президент Володимир Зеленський зустрічався з олігархом Рінатом Ахметовим і розповів йому про його фінансові зобов'язання перед Україною, а саме інвестиції в медицину та інфраструктуру Донбасу.

Пряма мова: "Зустрілися з Ахмєтовим, поставили умову, що ми відмінимо Роттердам+ і ми його відмінили. І що на кожного олігарха буде велика потужна фінансова нагрузка. Він купив 200 швидких для дитячих лікарень. І будемо презентувати йому інвестиційний документ, щоб він вкладався, хоча він про це ще не знає, щоб він вкладав великі гроші у медицину. І буде вкладати він гроші в інфраструктуру Донбасу".

"Це нормальний формат роботи з олігархами. Вони повинні багато грошей інвестувати в Україну, грошей, які вони різними шляхами заробили, але на яких немає криміналу. Тому що якщо є кримінал, то будемо саджати".

"І будуть нові правила. Всі повинні платити податки. І вони знають, що ми їм не дамо бути монополістами. Від чогось прийдеться відмовлятися їм. Вони всі вже про це знають".

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