Зеленский сказал Ахметову о "большой нагрузке" и чтобы вкладывался в Донбасс

Источник: видео на YouTube-канале "Зе! Президент"

Президент Владимир Зеленский встречался с олигархом Ринатом Ахметовым и рассказал ему о его финансовых обязательствах перед Украиной, а именно инвестициях в медицину и инфраструктуру Донбасса.

Прямая речь: "Встретились с Ахметовым, поставили условие, что мы отменим Роттердам+ и мы его отменили. И что на каждого олигарха будет большая мощная финансовая нагрузка. Он купил 200 скорых для детских больниц. И будем презентовать ему инвестиционный документ, чтобы он вкладывался, хотя он об этом еще не знает, чтобы он вкладывал большие деньги в медицину. И будет вкладывать он деньги в инфраструктуру Донбасса".

"Это нормальный формат работы с олигархами. Они должны много денег инвестировать в Украину, денег, которые они разными путями заработали, но на которых нет криминала. Потому что если есть криминал, то будем сажать".

"И будут новые правила. Все должны платить налоги. И они знают, что мы им не дадим быть монополистами. От чего-то придется им отказываться. Они все уже об этом знают".

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