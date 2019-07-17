Правоохоронцям бракує політичної волі для розслідування Майдану та убивств активістів – Зеленський

Джерело: YouTube-канал "Зе!Президент"

У правоохоронних органів, на відміну від президента Володимира Зеленського, бракує політичної волі для розслідування вбивств активістів і майданівців.

Деталі: За словами глави держави, після вступу на посаду він обговорив із головними правоохоронцями справи Майдану, напад на журналістів, вбивство Гандзюк.

Пряма мова: "І тут почалося. САП каже, у всьому винні НАБУ. НАБУ каже, у всьому винні САП. Генпрокурор каже, була б політична воля, ми би вже всіх посадили. Я кажу, у нас є політична воля, щоб можна було безпечно жити в Україні і посадити всіх грабіжників, які дуже брудно заробляли на всіх цих справах. Є політична воля, немає тільки часу".

Що передувало: 16 липня Святошинський райсуд Києва відпустив екс-беркутівця, підозрюваного у розстрілі активістів Євромайдану, Сергія Тамтуру під домашній арешт.

Чотирьом іншим підозрюваним екс-беркутівцям – Павлу Аброськіну, Сергію Зінченку, Олександру Маринченку і Олегу Янишевському – суд продовжив утримання під вартою на 60 діб, до 14 вересня.

Історія питання:

Екс-співробітників "Беркута" звинувачують у розстрілі учасників масових протестів на київському Майдані Незалежності та вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.

У лютому 2014 року бійців спецроти "Беркуту" Сергія Тамтуру та Олександра Маринченка затримали за підозрою у розстрілі активістів Євромайдану. У березні-квітні затримали екс-беркутівців Сергія Зінченка, Павла Аброськіна і їхнього командира Дмитра Садовника. У липні того ж року затримали екс-беркутівця Олега Янишевського. Суд їх усіх арештував.

У вересні 2014 року Садовніка відпустили під домашній арешт, а у жовтні 2014 року екс-командир роти "Беркута" втік.

Згодом стало відомо, що РФ дала громадянство Садовнику та 9 екс-бійцям спецроти, обвинуваченим у розстрілі 48 активістів Євромайдану.

У грудні 2018-го у Генпрокуратурі повідомляли, що 33 підозрювані у справах Майдану продовжують обіймати посади в правоохоронних органах.

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