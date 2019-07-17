Правоохранителям не хватает политической воли для расследования Майдана и убийств активистов – Зеленский

Источник: YouTube-канал "Зе! Президент"

У правоохранительных органов, в отличие от президента Владимира Зеленского, не хватает политической воли для расследования убийств активистов и майдановцев.

Детали: По словам главы государства, после вступления в должность он обсудил с главными правоохранителями дела Майдана, нападения на журналистов, убийство Гандзюк.

Прямая речь: "И тут началось. САП говорит, во всем виноваты НАБУ. НАБУ говорит, во всем виноваты САП. Генпрокурор говорит, была бы политическая воля, мы бы уже всех посадили. Я говорю, у нас есть политическая воля, чтобы можно было безопасно жить в Украине и посадить всех грабителей, которые грязно зарабатывали на всех этих делах. Есть политическая воля, нет только времени".

Что было ранее: 16 июля Святошинский райсуд Киева отпустил экс-беркутовца, подозреваемого в расстреле активистов Евромайдана, Сергея Тамтуру под домашний арест.

Четырем другим подозреваемым экс-беркутовцам - Павлу Аброськину, Сергею Зинченко, Александру Маринченко и Олегу Янишевскому - суд продлил содержание под стражей на 60 суток, до 14 сентября.

История вопроса:

Экс-сотрудников "Беркута" обвиняют в расстреле участников массовых протестов на киевском Майдане Независимости и улице Институтской 20 февраля 2014 года.

В феврале 2014 года бойцов спецроты "Беркута" Сергея Тамтуру и Александра Маринченко задержали по подозрению в расстреле активистов Евромайдана. В марте-апреле задержали экс-беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина и их командира Дмитрия Садовника. В июле того же года задержали экс-беркутовца Олега Янишевского. Суд их всех арестовал.

В сентябре 2014 года Садовника отпустили под домашний арест, а в октябре 2014 года экс-командир роты "Беркута" бежал.

Впоследствии стало известно, что РФ дала гражданство Садовнику и 9 экс-бойцам спецроты, обвиняемым в расстреле 48 активистов Евромайдана.

В декабре 2018-го в Генпрокуратуре сообщили, что 33 подозреваемых по делам Майдана продолжают занимать должности в правоохранительных органах.

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