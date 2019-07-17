Правоохранителям не хватает политической воли для расследования Майдана и убийств активистов – Зеленский

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Среда, 17 июля 2019, 23:56

Источник: YouTube-канал "Зе! Президент"

У правоохранительных органов, в отличие от президента Владимира Зеленского, не хватает политической воли для расследования убийств активистов и майдановцев.

Детали: По словам главы государства, после вступления в должность он обсудил с главными правоохранителями дела Майдана, нападения на журналистов, убийство Гандзюк.

Прямая речь: "И тут началось. САП говорит, во всем виноваты НАБУ. НАБУ говорит, во всем виноваты САП. Генпрокурор говорит, была бы политическая воля, мы бы уже всех посадили. Я говорю, у нас есть политическая воля, чтобы можно было безопасно жить в Украине и посадить всех грабителей, которые грязно зарабатывали на всех этих делах. Есть политическая воля, нет только времени".

Украинская правда

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Темы: Зеленский Майдан


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