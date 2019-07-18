Зеленский о Куницком: Если не отдал второй паспорт, не может быть депутатом

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что кандидат в депутаты от "Слуги народа" Александр Куницкий не имеет права участвовать в выборах, если имеет гражданство другого государства.

Об этом он заявил во время визита в Харьков на видео, которое опубликовало местное издание "Depo.Харьков".

Зеленский заявил, что ему сказали, что Куницкий лишился гражданства другого государства.

"Мне сказали, что он обратился по поводу того, чтобы сдать паспорт. По закону он не может быть депутатом, если у него есть двойное гражданство. Вот и все. Если у него есть второй паспорт, если он его не отдал - не может быть депутатом", - сказал Зеленский.

Напомним: