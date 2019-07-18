Зеленский о Куницком: Если не отдал второй паспорт, не может быть депутатом
Четверг, 18 июля 2019, 02:38
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что кандидат в депутаты от "Слуги народа" Александр Куницкий не имеет права участвовать в выборах, если имеет гражданство другого государства.
Об этом он заявил во время визита в Харьков на видео, которое опубликовало местное издание "Depo.Харьков".
Зеленский заявил, что ему сказали, что Куницкий лишился гражданства другого государства.
"Мне сказали, что он обратился по поводу того, чтобы сдать паспорт. По закону он не может быть депутатом, если у него есть двойное гражданство. Вот и все. Если у него есть второй паспорт, если он его не отдал - не может быть депутатом", - сказал Зеленский.
Напомним:
- Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа" Александра Куницкого. ЦИК проверила и установила, что в течение последних 5 лет Куницкий выезжал за пределы Украины на период, превышающий разрешенные законом 90 календарных дней, а именно на 264 дня.
- Сам кандидат заявил, что ездил в командировки, но, говорят в комиссии, соответствующих доказательств не предоставил. В частности, утверждал кандидат, в командировках он выполнял редакционные задания "1+1 продакшн".
- Ранее "5 канал" сообщил о том, что Куницкий не проживает в Харькове, а о наличии у него гражданства Израиля свидетельствует предоставленная израильским Ведомством по вопросам корпораций выписка о залоге имущества "гражданина Израиля Александра Куницкого".
- Документы, якобы подтверждающие двойное гражданство Куницкого, в соцсети обнародовал внефракционный нардеп Андрей Денисенко, разместив якобы копию паспорта Куницкого.
- ЦИК начала соответствующую проверку.
- В конце концов Куницкий подтвердил, что у него есть гражданство Израиля.
- Шестой апелляционный административный суд отменил решение ЦИК о снятии Куницкого с выборов