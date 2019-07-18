Труба анонсував дві нові справи проти високопосадовців

Джерело: Роман Труба на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики в Офісі президента

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба розповів про два нових кримінальних проваджень, в яких фігурують високопосадовці.

Пряма мова: "Нещодавно, цього тижня ми провели кілька обшуків на бронетанкових заводах. І на даний час в нас є питання щодо законності, підставності закупівлі моторів на танки.

Я не хочу випереджати події, але у цьому провадженні, насправді, після проведення експертиз будуть мільйонні збитки.

Крім цього, на цей період часу в нас є інформація про розкрадання і зловживання при відчуженні і закупівлі державних облігацій. За попередніми даними, сума збитків становить десятки мільйонів доларів. До цієї схеми також причетні народні депутати України.

На цей час все перебуває на початковій стадії, в розробці. Я обіцяю, що найближчим часом суспільство, фахівці почують про наші результати у цих кримінальних провадженнях".

Деталі: Під час виступу Труба також звернув увагу, що кількості працівників ДБР, встановлених законом 1500 осіб, недостатньо для роботи органу.

Він висловив сподівання, що новий склад Верховної Ради "повернеться до потреб Державного бюро розслідувань".

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