Труба анонсировал два новых дела против чиновников

Источник: Роман Труба на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики в Офисе президента

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба рассказал о двух новых уголовных производствах, в которых фигурируют чиновники.

Прямая речь: "Недавно, на этой неделе мы провели несколько обысков на бронетанковых заводах. И в настоящее время у нас есть вопросы относительно законности, обоснованности закупки моторов на танки.

Я не хочу опережать события, но в этом производстве, на самом деле, после проведения экспертиз будут миллионные убытки.

Кроме этого, в этот период времени у нас есть информация о хищениях и злоупотреблениях при отчуждении и закупке государственных облигаций. По предварительным данным, сумма ущерба составляет десятки миллионов долларов. К этой схеме также причастны народные депутаты Украины.

В настоящее время все находится на начальной стадии, в разработке. Я обещаю, что в ближайшее время общество, специалисты услышат о наших результатах в этих уголовных производствах".

Детали: Во время выступления Труба также обратил внимание, что количества работников ГБР, установленных законом 1500 человек, недостаточно для работы органа.

Он выразил надежду, что новый состав Верховной Рады "вернется к потребностям Государственного бюро расследований".

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