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Аутсайдер рейтингів Гройсман обіцяє бути "сильним гравцем" на інших виборах

Четвер, 18 липня 2019, 11:57

Прем'єр, лідер партії "Українська стратегія" Володимир Гройсман заявляє, що його політична сила буде досить сильним гравцем на наступних місцевих виборах, в яких має намір брати участь. 

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Ми після парламентських виборів однозначно готуватимемося до місцевих виборів. І будуватимемо партію, в якій можна забезпечити і соціальні ліфти, і відстоювання національних інтересів. Ми надовго", - сказав Гройсман. 

На його думку, сьогодні більшість місцевої влади не використовує належним чином умови децентралізації.

"У нас є база, знання, досвід управління на муніципальному рівні, у нас є системні приклади і готові рішення на місцях, і ми їх пропагуватимемо. Ми будемо досить сильними гравцями на місцевих виборах", - сказав Гройсман.

Раніше прем’єр заявляв, що дострокові місцеві вибори перешкодять формуванню об'єднаних територіальних громад та законсервують неефективну систему місцевого самоврядування.

Нагадаємо:

  • Згідно з останніми соціологічними опитуваннями, партія Гройсмана не потрапляє в парламент.
  • Результати липневої соціології від КМІС засвідчили, що "Українська стратегія" на виборах до Верховної Ради набирає лише 1,3%, а результати соціальної групи "Рейтинг" показали, що партія Гройсмана може отримати 1,7% підтримки.
  • Позачергові парламентські вибори відбудуться 21 липня.
  • Прохідний бар’єр становить 5%.

"Українська правда" у Threads

Теми: Гройсманвиборимісцева влада
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