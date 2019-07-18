Аутсайдер рейтингів Гройсман обіцяє бути "сильним гравцем" на інших виборах

Прем'єр, лідер партії "Українська стратегія" Володимир Гройсман заявляє, що його політична сила буде досить сильним гравцем на наступних місцевих виборах, в яких має намір брати участь.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".



"Ми після парламентських виборів однозначно готуватимемося до місцевих виборів. І будуватимемо партію, в якій можна забезпечити і соціальні ліфти, і відстоювання національних інтересів. Ми надовго", - сказав Гройсман.

На його думку, сьогодні більшість місцевої влади не використовує належним чином умови децентралізації.



"У нас є база, знання, досвід управління на муніципальному рівні, у нас є системні приклади і готові рішення на місцях, і ми їх пропагуватимемо. Ми будемо досить сильними гравцями на місцевих виборах", - сказав Гройсман.

Раніше прем’єр заявляв, що дострокові місцеві вибори перешкодять формуванню об'єднаних територіальних громад та законсервують неефективну систему місцевого самоврядування.



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