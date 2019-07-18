Аутсайдер рейтингов Гройсман обещает быть "сильным игроком" на местных выборах
Премьер, лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман заявляет, что его политическая сила будет достаточно сильным игроком на следующих местных выборах, в которых намерена участвовать.
Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".
"Мы после парламентских выборов однозначно будем готовиться к местным выборам. И строить партию, в которой можно обеспечить и социальные лифты, и отстаивание национальных интересов. Мы надолго", - сказал Гройсман.
По его мнению, сегодня большинство местных властей не использует должным образом условия децентрализации.
"У нас есть база, знания, опыт управления на муниципальном уровне, у нас есть системные примеры и готовые решения на местах, и мы их будем пропагандировать. Мы будем достаточно сильными игроками на местных выборах", - сказал Гройсман.
Ранее премьер заявлял, что досрочные местные выборы помешают формированию объединенных территориальных общин и законсервируют неэффективную систему местного самоуправления.
Напомним:
- Согласно последним социологическим опросам, партия Гройсмана не попадает в парламент.
- Результаты июльской социологии от КМИС показали, что "Украинская стратегия" на выборах в Верховную Раду набирает лишь 1,3%, а результаты социальной группы "Рейтинг", свидетельствуют, что партия Гройсмана может получить 1,7% поддержки.
- Внеочередные парламентские выборы состоятся 21 июля.
- Проходной барьер составляет 5%.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua