Премьер, лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман заявляет, что его политическая сила будет достаточно сильным игроком на следующих местных выборах, в которых намерена участвовать.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы после парламентских выборов однозначно будем готовиться к местным выборам. И строить партию, в которой можно обеспечить и социальные лифты, и отстаивание национальных интересов. Мы надолго", - сказал Гройсман.

По его мнению, сегодня большинство местных властей не использует должным образом условия децентрализации.

"У нас есть база, знания, опыт управления на муниципальном уровне, у нас есть системные примеры и готовые решения на местах, и мы их будем пропагандировать. Мы будем достаточно сильными игроками на местных выборах", - сказал Гройсман.

Ранее премьер заявлял, что досрочные местные выборы помешают формированию объединенных территориальных общин и законсервируют неэффективную систему местного самоуправления.

Напомним: