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Аутсайдер рейтингов Гройсман обещает быть "сильным игроком" на других выборах

Четверг, 18 июля 2019, 11:57

Премьер, лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман заявляет, что его политическая сила будет достаточно сильным игроком на следующих местных выборах, в которых намерена участвовать.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы после парламентских выборов однозначно будем готовиться к местным выборам. И строить партию, в которой можно обеспечить и социальные лифты, и отстаивание национальных интересов. Мы надолго", - сказал Гройсман.

По его мнению, сегодня большинство местных властей не использует должным образом условия децентрализации.

"У нас есть база, знания, опыт управления на муниципальном уровне, у нас есть системные примеры и готовые решения на местах, и мы их будем пропагандировать. Мы будем достаточно сильными игроками на местных выборах", - сказал Гройсман.

Ранее премьер заявлял, что досрочные местные выборы помешают формированию объединенных территориальных общин и законсервируют неэффективную систему местного самоуправления.

Напомним:

  • Согласно последним социологическим опросам, партия Гройсмана не попадает в парламент.
  • Результаты июльской социологии от КМИС показали, что "Украинская стратегия" на выборах в Верховную Раду набирает лишь 1,3%, а результаты социальной группы "Рейтинг", свидетельствуют, что партия Гройсмана может получить 1,7% поддержки.
  • Внеочередные парламентские выборы состоятся 21 июля.
  • Проходной барьер составляет 5%.

Темы: Гройсманвиборыместная власть
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