Ситники отметил "оттепель" в отношениях с СБУ и поблагодарил Баканов за сдвиг

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Четверг, 18 июля 2019, 12:48

Источник: Артем Сытник на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики в Офисе президента

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник говорит, что Служба безопасности начала лучше сотрудничать с его ведомством.

Прямая речь: "Есть существенные сдвиги в расследовании громких актуальных дел, в том числе, касающихся обороны. И здесь я хотел бы отметить существенное улучшение отношений со Службой безопасности Украины.

Потому что, во-первых, в НАБУ начали поступать материалы, касающиеся топ-чиновников из СБУ. Такого раньше, за 4 года, не было никогда. Максимум, что из СБУ поступало, это материалы, которые касались небольших чиновников, сейчас ситуация потихонько меняется.

Я надеюсь, что это не краткосрочный момент, а что все-таки это будет тенденция. Я благодарю Ивана Баканова за последние существенные сдвиги по тем делам, которые мы расследуем".

"Также мы активизировали работу нашу с Антикоррупционной прокуратурой. Наработано более 3 десятков подозрений, сейчас они в ускоренном режиме обсуждаются детективами и прокурорами".

Детали: По словам Сытника, в четверг, 18 июля правоохранительные органы должны объявить подозрение "еще одному чиновнику". Имя должностного лица или дело, в котором оно фигурирует, Сытник не назвал.

Также директор НАБУ выразил надежду, что "в ближайшее время" СМИ получат "интересную информацию" относительно "отдельных актуальных дел".

В пресс-службе НАБУ "Украинской правде" сказали, что пока не комментируют, кому именно готовится подозрение.

История вопроса:

  • В 2017 году Сытник заявлял, что СБУ и ГПУ имели целью сорвать все операции НАБУ, которые проводились под прикрытием, и им это удалось.
  • 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследованиео том, как люди из окружения президента Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. Якобы сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь организовал поставки из РФ контрабандных деталей для военной техники втридорога.
  • 11 марта журналисты обнародовали очередную серию расследования, в которых говорится, что в Генпрокуратуре, Военной прокуратуре, Службе безопасности Украины, Государственной фискальной службе и Национальном антикоррупционном бюро неоднократно открывали уголовные производства – но они тормозились.
  • Среди документов есть, например, общение Рогозы в январе 2017 года с сотрудником СБУ Дмитрием Москаленко о суммах взяток и уголовных делах.
  • Служба безопасности заявила, что их сотрудника Дмитрия Москаленко, который является фигурантом расследования журналистов издания "Bihus.info", задержали в 2016 году по подозрению в мошенничестве и уже судят.
  • Москаленко и Рогозу вместе с другим чиновником СБУ судят за мошенничество на почти 20 миллионов гривен, которое не касается оборонного комплекса.

Соня Лукашова, УП

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Темы: Сытник СБУ НАБУ


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