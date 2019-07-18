Источник: Артем Сытник на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики в Офисе президента

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник говорит, что Служба безопасности начала лучше сотрудничать с его ведомством.

Прямая речь: "Есть существенные сдвиги в расследовании громких актуальных дел, в том числе, касающихся обороны. И здесь я хотел бы отметить существенное улучшение отношений со Службой безопасности Украины.

Потому что, во-первых, в НАБУ начали поступать материалы, касающиеся топ-чиновников из СБУ. Такого раньше, за 4 года, не было никогда. Максимум, что из СБУ поступало, это материалы, которые касались небольших чиновников, сейчас ситуация потихонько меняется.

Я надеюсь, что это не краткосрочный момент, а что все-таки это будет тенденция. Я благодарю Ивана Баканова за последние существенные сдвиги по тем делам, которые мы расследуем".

"Также мы активизировали работу нашу с Антикоррупционной прокуратурой. Наработано более 3 десятков подозрений, сейчас они в ускоренном режиме обсуждаются детективами и прокурорами".

Детали: По словам Сытника, в четверг, 18 июля правоохранительные органы должны объявить подозрение "еще одному чиновнику". Имя должностного лица или дело, в котором оно фигурирует, Сытник не назвал.

Также директор НАБУ выразил надежду, что "в ближайшее время" СМИ получат "интересную информацию" относительно "отдельных актуальных дел".

В пресс-службе НАБУ "Украинской правде" сказали, что пока не комментируют, кому именно готовится подозрение.

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