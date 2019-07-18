Домовленість про "режим тиші" вперше забороняє вести будь-який вогонь
Домовленість про безстрокове припинення вогню на Донбасі з 21 липня вперше містить заборону на будь-яке ведення вогню і відповідальність за його порушення.
Про це сказав представник України в підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний на брифінгу 18 липня у Києві.
"Досягнуті домовленості, що з 0:01 21 числа починається безстрокова заборона на обстріли. Вперше в документі зазначено, що забороняється будь-яке ведення вогню. В заяві зазначено відповідальність осіб за відкриття вогню, а також передбачено публічну заяву сторін про припинення вогню", - підкреслив він.
За словами Безсмертного, позиція української сторони така, що період тиші "був максимальним, а можливо – назавжди".
Також він повідомив, що сторони домовилися припинити подальше мінування території, щоб мінімізувати загрози цивільному населенню.
Безсмертний наголосив, що наразі "важливо зберегти позитивну динаміку", і дати можливість зростанню довіри, яка "наразі знаходиться на мінімальному рівні".
"Немає ніякої зради. Це максимум, що можна було на дискутувати на цьому рівні довіри", – пояснив він результати поточних домовленостей.
Нагадаємо:
- Після вступ на посаду президента Володимир Зеленський повернув у Мінський переговорний процес другого президента України Леоніда Кучму.
- Новий голова української делегації у Тристоронній контактній групі в Мінську Леонід Кучма заявив про необхідність прописати в нових домовленостях про "режим тиші" в зоні збройного конфлікту норму "не стріляти у відповідь".
- Пізніше Кучма пояснив, що українські війська під час режиму тиші на Донбасі не мають відповідати на "провокаційні обстріли" з цивільних об’єктів.
- До цього Збройні сили України на Донбасі мали право відкривати вогонь, коли на них здійснюється напад і є загроза життю військових.