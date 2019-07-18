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Договоренность о "режиме тишины" впервые запрещает вести любой огонь

Четверг, 18 июля 2019, 13:40

Договоренность о бессрочном прекращении огня на Донбассе с 21 июля впервые содержит запрет на любое ведения огня и ответственность за его нарушение.

Об этом сказал представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный на брифинге 18 июля в Киеве.

"Достигнуты договоренности, что с 0:01 21 числа начинается бессрочный запрет на обстрелы. Впервые в документе указано, что запрещается любое ведения огня. В заявлении указана ответственность лиц за открытие огня, а также предусмотрено публичное заявление сторон о прекращении огня", - подчеркнул он.

По словам Бессмертного, позиция украинской стороны такова, что период тишины "был максимальным, а возможно - навсегда".

Также он сообщил, что стороны договорились прекратить дальнейшее минирование территории, чтобы минимизировать угрозы гражданскому населению.

Безсмертный подчеркнул, что сейчас "важно сохранить положительную динамику", и дать возможность росту доверия, которое "в настоящее время находится на минимальном уровне".

"Нет никакой измены. Это максимум, что можно было надискутировать на этом уровне доверия", - пояснил он результаты текущих договоренностей.

Напомним:

  • После вступления в должность президента Владимир Зеленский вернул в Минский переговорный процесс второго президента Украины Леонида Кучму.
  • Новый глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о "режиме тишины" в зоне вооруженного конфликта норму "не стрелять в ответ".
  • Позже Кучма объяснил, что украинские войска во время режима тишины на Донбассе не должны отвечать на "провокационные обстрелы" с гражданских объектов.
  • До этого Вооруженные силы Украины на Донбассе имели право открывать огонь, когда на них совершается нападение и есть угроза жизни военных.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Минские соглашения
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