Договоренность о "режиме тишины" впервые запрещает вести любой огонь
Договоренность о бессрочном прекращении огня на Донбассе с 21 июля впервые содержит запрет на любое ведения огня и ответственность за его нарушение.
Об этом сказал представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный на брифинге 18 июля в Киеве.
"Достигнуты договоренности, что с 0:01 21 числа начинается бессрочный запрет на обстрелы. Впервые в документе указано, что запрещается любое ведения огня. В заявлении указана ответственность лиц за открытие огня, а также предусмотрено публичное заявление сторон о прекращении огня", - подчеркнул он.
По словам Бессмертного, позиция украинской стороны такова, что период тишины "был максимальным, а возможно - навсегда".
Также он сообщил, что стороны договорились прекратить дальнейшее минирование территории, чтобы минимизировать угрозы гражданскому населению.
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