"Демонструєте передвиборче шоу": Парубій відповів Зеленському

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Четвер, 18 липня 2019, 19:48

Джерело: Парубій у Facebook

Спікер парламенту Андрій Парубій відреагував на повторне прохання президента Володимира Зеленського зібрати позачергове засідання Верховної Ради до 19 липня.

Пряма мова: "Змушений знову повторити, що Ваше подання від 17 липня 2019 року було оформлено не у відповідності з вимогами чинного законодавства. Вчора я ввічливо попросив Вас виправити цю помилку. А також надав аргументоване, розгорнуте та вичерпне юридичне обґрунтування.

Якщо Ви насправді хочете проведення позачергової сесії, а не демонстрації передвиборчого шоу, Ваш офіс без будь-яких труднощів міг би швидко і ефективно привести текст листа Президента України до Верховної Ради України у відповідність до вимог Закону і невідкладно передати у Апарат Парламенту. І, як я вже наголошував, у найкоротші терміни я забезпечу проведення позачергової сесії".

Що передувало: Зеленський двічі, 16 і 18 липня, звертався до Парубія з проханням позачергово зібратися депутатам і ухвалити закони, які дозволять працювати Вищому антикорупційному суду.

На звернення президента 16 липня Парубій відповів, що закрив останнє засідання парламента, а скликати позачергове пленарне засідання можна лише у період між пленарними засіданнями під час сесії Верховної Ради.

Історія питання:

  • 12 липня Парубій закрив пленарні засідання 10-ї сесії парламенту 8 скликання.
  • До 19 липня народні депутати працюють у комітетах, комісіях і фракціях.

Українська правда

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Теми: Парубій Верховна Рада Зеленський


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