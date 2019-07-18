"Показываете предвыборное шоу": Парубий ответил Зеленскому

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Четверг, 18 июля 2019, 19:48

Источник: Парубий в Facebook

Спикер парламента Андрей Парубий отреагировал на повторную просьбу президента Владимира Зеленского собрать внеочередное заседание Верховной Рады до 19 июля.

Прямая речь: "Вынужден снова повторить, что Ваше представление от 17 июля 2019 было оформлено не в соответствии с требованиями действующего законодательства. Вчера я вежливо попросил Вас исправить эту ошибку. А также предоставил аргументированное, развернутое и исчерпывающее юридическое обоснование.

Если Вы действительно хотите проведения внеочередной сессии, а не демонстрации предвыборного шоу, Ваш офис без каких-либо трудностей мог бы быстро и эффективно привести текст письма Президента в Верховную Раду в соответствие с требованиями Закона и безотлагательно передать в Аппарат парламента. И, как я уже отмечал, в кратчайшие сроки я обеспечу проведение внеочередной сессии".

Что было ранее: Зеленский дважды, 16 и 18 июля, обращался к Парубию с просьбой вне очереди собраться депутатам и принять законы, которые позволят работать Высшему антикоррупционному суду.

На обращение президента 16 июля Парубий ответил, что закрыл последнее заседание парламента, а созвать внеочередное пленарное заседание можно только в период между пленарными заседаниями в ходе сессии Верховной Рады.

История вопроса:

  • 12 июля Парубий закрыл пленарные заседания 10-й сессии парламента 8 созыва.
  • До 19 июля народные депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях.

Украинская правда

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Темы: Парубий Верховная Рада Зеленский


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