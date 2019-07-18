Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Показываете предвыборное шоу": Парубий ответил Зеленскому

Четверг, 18 июля 2019, 19:48
Показываете предвыборное шоу: Парубий ответил Зеленскому

Источник: Парубий в Facebook

Спикер парламента Андрей Парубий отреагировал на повторную просьбу президента Владимира Зеленского собрать внеочередное заседание Верховной Рады до 19 июля.

Прямая речь: "Вынужден снова повторить, что Ваше представление от 17 июля 2019 было оформлено не в соответствии с требованиями действующего законодательства. Вчера я вежливо попросил Вас исправить эту ошибку. А также предоставил аргументированное, развернутое и исчерпывающее юридическое обоснование.

Если Вы действительно хотите проведения внеочередной сессии, а не демонстрации предвыборного шоу, Ваш офис без каких-либо трудностей мог бы быстро и эффективно привести текст письма Президента в Верховную Раду в соответствие с требованиями Закона и безотлагательно передать в Аппарат парламента. И, как я уже отмечал, в кратчайшие сроки я обеспечу проведение внеочередной сессии".

Что было ранее: Зеленский дважды, 16 и 18 июля, обращался к Парубию с просьбой вне очереди собраться депутатам и принять законы, которые позволят работать Высшему антикоррупционному суду.

На обращение президента 16 июля Парубий ответил, что закрыл последнее заседание парламента, а созвать внеочередное пленарное заседание можно только в период между пленарными заседаниями в ходе сессии Верховной Рады.

История вопроса:

  • 12 июля Парубий закрыл пленарные заседания 10-й сессии парламента 8 созыва.
  • До 19 июля народные депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПарубийВерховная РадаЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Парубий
Парубий заболел коронавирусом
Парубий привел поддержку Черновол под ГБР несмотря на карантин
Парубий сходил на допрос в ГБР
Последние новости
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
Все новости...
Реклама: