На Донбасі зафіксували шість обстрілів, є поранений

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Четвер, 18 липня 2019, 20:29

Джерело: Операція об’єднаних сил

Від початку доби бойовики шість разів обстріляли українські позиції, одного бійця поранили.

Деталі: Найманці РФ стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Найбільше обстрілів зафіксовано поблизу Пісків. Противник відкривав вогонь з напрямку Веселого з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Історія питання:

  • Представники Тристоронньої контактної групи, за участі представників ОРДЛО, домовилися про припинення вогню з 21 липня, доступ СММ ОБСЄ до всієї території України та деполітизацію окупованого Донбасу.
  • Домовленість про безстрокове припинення вогню на Донбасі з 21 липня містить заборону на будь-яке ведення вогню і відповідальність за його порушення.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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