На Донбасі зафіксували шість обстрілів, є поранений
Четвер, 18 липня 2019, 20:29
Джерело: Операція об’єднаних сил
Від початку доби бойовики шість разів обстріляли українські позиції, одного бійця поранили.
Деталі: Найманці РФ стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Найбільше обстрілів зафіксовано поблизу Пісків. Противник відкривав вогонь з напрямку Веселого з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Історія питання:
- Представники Тристоронньої контактної групи, за участі представників ОРДЛО, домовилися про припинення вогню з 21 липня, доступ СММ ОБСЄ до всієї території України та деполітизацію окупованого Донбасу.
- Домовленість про безстрокове припинення вогню на Донбасі з 21 липня містить заборону на будь-яке ведення вогню і відповідальність за його порушення.
Українська правда