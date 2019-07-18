На Донбасі зафіксували шість обстрілів, є поранений

Джерело: Операція об’єднаних сил

Від початку доби бойовики шість разів обстріляли українські позиції, одного бійця поранили.

Деталі: Найманці РФ стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Найбільше обстрілів зафіксовано поблизу Пісків. Противник відкривав вогонь з напрямку Веселого з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

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