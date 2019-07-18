На Донбассе зафиксировали шесть обстрелов, есть раненый

Источник: Операция объединенных сил

С начала суток боевики шесть раз обстреляли украинские позиции, одного бойца ранили.

Детали: Наемники РФ стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Больше всего обстрелов зафиксировано вблизи Песков. Противник открывал огонь из направления Веселого из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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