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На Донбассе зафиксировали шесть обстрелов, есть раненый

Четверг, 18 июля 2019, 20:29

Источник: Операция объединенных сил

С начала суток боевики шесть раз обстреляли украинские позиции, одного бойца ранили.

Детали: Наемники РФ стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Больше всего обстрелов зафиксировано вблизи Песков. Противник открывал огонь из направления Веселого из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

История вопроса:

  • Представители Трехсторонней контактной группы с участием представителей ОРДЛО договорились о прекращении огня с 21 июля, доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Украины и деполитизации оккупированного Донбасса.
  • Договоренность о бессрочном прекращении огня на Донбассе с 21 июля впервые содержит запрет на любое ведения огня и ответственность за его нарушение.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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