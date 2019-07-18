На Донбассе зафиксировали шесть обстрелов, есть раненый
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Четверг, 18 июля 2019, 20:29
Источник: Операция объединенных сил
С начала суток боевики шесть раз обстреляли украинские позиции, одного бойца ранили.
Детали: Наемники РФ стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Больше всего обстрелов зафиксировано вблизи Песков. Противник открывал огонь из направления Веселого из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
История вопроса:
- Представители Трехсторонней контактной группы с участием представителей ОРДЛО договорились о прекращении огня с 21 июля, доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Украины и деполитизации оккупированного Донбасса.
- Договоренность о бессрочном прекращении огня на Донбассе с 21 июля впервые содержит запрет на любое ведения огня и ответственность за его нарушение.
Украинская правда
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