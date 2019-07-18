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В ОП відповіли Пєскову: звільнімо Вишинського і Сенцова одночасно

Четвер, 18 липня 2019, 22:40
В ОП відповіли Пєскову: звільнімо Вишинського і Сенцова одночасно

Джерело: Facebook Юлії Мендель, речниці президента Володимира Зеленського

В якості першого кроку в нормалізації відносин Москви і Києва Офіс президента запропонував Росії звільнити керівника "РИА Новости-Україна" Кирила Вишинського і політв'язня Кремля Олега Сенцова одночасно.

Пряма мова: "В Офісі Президента з великою зацікавленістю дізналися про пропозицію Російської Федерації щодо звільнення Кирила Вишинського як перший крок доброї волі з боку України".

"Цілком підтримуємо політику кроків доброї волі і пропонуємо Росії зробити і свій крок назустріч – звільнивши Олега Сенцова. І для взаємної переконаності у спільній добрій волі ми пропонуємо зробити це одночасно".

Що передувало: Пєсков заявив, що першим кроком для початку нормалізації відносин Москви і Києва могло б стати повернення в Росію Вишинського.

Пєсков прокоментував заяву Зеленського про те, що першим кроком до нормалізації діалогу Москви і Києва могло б стати звільнення українських моряків, затриманих у листопаді 2018 року в районі Керченської протоки.

Зеленський у своєму відеоблозі розповів про пропозицію Путіна під час телефонної розмови обмінятися утримуваними особами в форматі "всіх на всіх".

Українська правда

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Теми: СенцовВишинський
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