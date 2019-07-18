В ОП ответили Пескову: давайте освободим Вышинского и Сенцова одновременно

Источник: Facebook Юлии Мендель, спикера президента Владимира Зеленского

В качестве первого шага в нормализации отношений Москвы и Киева Офис президента предложил России освободить руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского и политзаключенного Кремля Олега Сенцова одновременно.

Прямая речь: "В Офисе Президента с большим интересом узнали о предложении Российской Федерации об освобождении Кирилла Вышинского в качестве первого шага доброй воли со стороны Украины.

"Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу - освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно".

Что было раньше: Песков заявил, что первым шагом для начала нормализации отношений Москвы и Киева могло бы стать возвращение в Россию Вышинского.

Песков прокомментировал заявление Зеленского о том, что первым шагом к нормализации диалога Москвы и Киева могло бы стать освобождение украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива.

Зеленский в своем видеоблоге рассказал о предложении Путина во время телефонного разговора обменяться удерживаемыми лицами в формате "всех на всех".