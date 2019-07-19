Куницкий от "Слуги Народа" выиграл кассацию у ЦИК
Кассационный суд в составе Верховного суда оставил в силе решение Шестого апелляционного административного суда, который отменил постановление ЦИК о снятии с выборов кандидата в нардепы от "Слуги народа" Александра Куницкого.
Об этом сообщает руководитель пресс-офиса партии Евгения Кравчук.
"Верховный суд подтвердил незаконность решения ЦИК об отмене регистрации Александра Куницкого", - сообщили в партии.
Ранее кандидат от "Слуги народа" заявил, что ЦИК приняла политически мотивированное решение о снятии его с выборов в интересах другого кандидата по этому округу Александра Грановского, и что членам ЦИК, по его информации, звонил лично предыдущий президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
12 июля партия "Слуга народа" заявила, что поддерживает позицию Куницкого по обжалованию решения ЦИК об отмене его регистрации и видит в этом решении политический мотив. В партии призвали ЦИК восстановить регистрацию Куницкого как кандидата на выборах.
Как известно, в округе №169 баллотируется в парламент как самовыдвиженец народный депутат Александр Грановский, который в нынешней Верховной Раде входил во фракцию Блока Петра Порошенко, а 29 мая заявил о выходе из партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", которая переименована в "Европейскую солидарность".
Напомним:
- Президент Украины Владимир Зеленский признал, что кандидат в депутаты от "Слуги народа" Александр Куницкий не имеет права участвовать в выборах, если имеет гражданство другого государства.
- Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа" Александра Куницкого. ЦИК проверила и установила, что в течение последних 5 лет Куницкий выезжал за пределы Украины на период, превышающий разрешенные законом 90 календарных дней, а именно на 264 дня.
- Сам кандидат заявил, что ездил в командировки, но, говорят в комиссии, соответствующих доказательств не предоставил. В частности, утверждал кандидат, в командировках он выполнял редакционные задания "1+1 продакшн".
- Ранее "5 канал" сообщил о том, что Куницкий не проживает в Харькове, а о наличии у него гражданства Израиля свидетельствует предоставленная израильским Ведомством по вопросам корпораций выписка о залоге имущества "гражданина Израиля Александра Куницкого".
- Документы, якобы подтверждающие двойное гражданство Куницкого, в соцсети обнародовал внефракционный нардеп Андрей Денисенко, разместив якобы копию паспорта Куницкого.
- ЦИК начала соответствующую проверку.
- В конце концов Куницкий подтвердил, что у него есть гражданство Израиля.