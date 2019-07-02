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Суд залишив під вартою другого підозрюваного у вбивстві 5-річного хлопчика

Вівторок, 2 липня 2019, 09:32

Київський апеляційний суд залишив під вартою другого поліцейського, підозрюваного у вбивстві п’ятирічного хлопчика Кирила Тлявова в Переяславі-Хмельницькому – Івана Приходька.

Як повідомляє прес-служба суду, таке рішення було прийнято 1 липня.

"За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 4 червня 2019 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, Приходьку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб, строком до 30 липня.

25 червня Київський апеляційний суд також залишив під вартою до 30 липня  працівника поліції, підозрюваного у вбивстві Тлявова, Володимира Петровця.

Приходько й Петровець підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ч. 2, 4 ст. 296 ("Хуліганство"), п.п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 ("Умисне вбивство") Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо:

  • 3 червня Кирил Тлявов помер у Київському міському центрі дитячої нейрохірургії.
  • У хлопчика виявили кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку. 
  • За підозрою у вбивстві дитини затримали двох поліцейських: Івана Приходька та Володимира Петровця.
  • Петровця і Приходька 4 червня арештували на 2 місяці без права внесення застави. Вони не визнали своєї провини, відмовились свідчити у справі і проходити тест на алкоголь і сліди пороху.
  • За два дні після поранення дитини правоохоронцям оголосили підозру "в необережному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження за попередньою змовою групою осіб".
  • Однак пізніше, після смерті дитини, справу перекваліфікували на умисне вбивство

Українська правда

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Теми: вбивствосудполіція
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