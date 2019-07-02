Суд залишив під вартою другого підозрюваного у вбивстві 5-річного хлопчика

Київський апеляційний суд залишив під вартою другого поліцейського, підозрюваного у вбивстві п’ятирічного хлопчика Кирила Тлявова в Переяславі-Хмельницькому – Івана Приходька.

Як повідомляє прес-служба суду, таке рішення було прийнято 1 липня.

"За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 4 червня 2019 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, Приходьку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб, строком до 30 липня.

25 червня Київський апеляційний суд також залишив під вартою до 30 липня працівника поліції, підозрюваного у вбивстві Тлявова, Володимира Петровця.

Приходько й Петровець підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ч. 2, 4 ст. 296 ("Хуліганство"), п.п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 ("Умисне вбивство") Кримінального кодексу України.

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