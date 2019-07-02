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Лист ГПУ до ЦВК: Клюєв тікав з Януковичем, потім міг перетинати кордон лише нелегально

Вівторок, 2 липня 2019, 22:52
Лист ГПУ до ЦВК: Клюєв тікав з Януковичем, потім міг перетинати кордон лише нелегально

Ексглава Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Клюєв супроводжував президента-утікача на шляху з РФ до Криму, а потім міг перетинати кордон України хібащо поза митним контролем.

Про це стало відомо з листа Генеральної прокуратури до Центральної виборчої комісії, що його оприлюднило Громадське.

У листі наводяться дані Державної прикордонної служби, за якими Клюєв у січні 2014-го літав у Салалу і назад – і відтоді більше не перетинав кордон України.

Також у листі йдеться про те, що 21-23 лютого 2014 року Клюєв супроводжував Януковича, коли експрезидент-утікач на гвинтокрилі РФ летів з Росії до Криму.

"Мав можливість перетинати державний кордон України та Росії поза митним та прикордонним контролем для переховування від слідства та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності", – зазначили стосовно Клюєва в ГПУ.

Крім того, Генпрокуратура стверджує, що у грудні 2016-го Клюєв на судових засіданнях Дорогомилівського суду в Москві надавав свідчення "з метою визнання подій лютого 2014-го в Україні державним переворотом".

Раніше Генпрокуратура підтвердила, що Клюєв перебуває в розшуку і є ухвала суду про його затримання.

Крім того, начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк повідомляв Громадському, що Клюєв цьогоріч у травні інформував Інтерпол про те, що він знаходиться в Росії, а саме в селі Шульгіно Одинцовського району Москви.

Нагадаємо:

  • 23 червня Центральна виборча комісія відмовилася реєструвати Андрія Клюєва у зв'язку з тим, що він не проживав на території України протягом останніх 5 років, з 2014 року.
  • 1 липня Верховний суд роз’яснив, що зобов’язав Центрвиборчком повторно розглянути документи щодо реєстрації Андрія Клюєва кандидатом у нардепи.
  • 2 липня комісія зареєструвала Клюєва кандидатом у народні депутати. В ЦВК зазначили, що рішення прийняли більшістю голосів на виконання постанови Верховного суду.

"Українська правда" у Threads

Теми: КлюєвЦВКсудГенпрокуратура
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