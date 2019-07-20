Режисер скандального фільму про Україну попросив Путіна охрестити його дочку

Американський режисер Олівер Стоун, який зняв скандальний фільм "Нерозказана історія України" попросив президента РФ Володимира Путіна стати хрещеним батьком його 22-річної доньки.

Про це йшла мова в інтерв'ю Путіна Стоуну, яке він дав 19 червня і яке опубліковано на сайті Кремля ввечері 19 липня.

Відповідаючи на питання, чи близькі вони зі своїм кумом, головою політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктором Медведчуком, Путін сказав: "Я б не сказав, що дуже близькі, але ми знайомі добре. Він був керівником Адміністрації президента Кучми, і тоді, в тій якості попросив мене взяти участь в хрещенні його дочки. В нашій православній традиції відмовлятися не можна".

Після цього Стоун попросив президента РФ стати хрещеним батьком його дочки.

На питання Путіна, чи хоче вона бути православною, режисер відповів: "Ми зробимо її".

Президент РФ також заявив, що у них з Медведчуком "багато в чому різні позиції, різні точки зору".

Зокрема, він сказав, що вважає росіян і українців однією нацією, а Медведчук із цим не згоден.

Путін підкреслив, що батько Медведчука "був українським націоналістом, був засуджений радянським судом за це".

На репліку режисера, що "український націоналізм небезпечний" Путін відповів: "Взагалі націоналізм – це ознака обмеженості. Але я не хочу образити Віктора Володимировича Медведчука".

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