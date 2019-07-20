Режисер скандального фільму про Україну попросив Путіна охрестити його дочку

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Субота, 20 липня 2019, 21:27
Фото з сайту Кремля

Американський режисер Олівер Стоун, який зняв скандальний фільм "Нерозказана історія України" попросив президента РФ Володимира Путіна стати хрещеним батьком його 22-річної доньки.

Про це йшла мова в інтерв'ю Путіна Стоуну, яке він дав 19 червня і яке опубліковано на сайті Кремля ввечері 19 липня.

Відповідаючи на питання, чи близькі вони зі своїм кумом, головою політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктором Медведчуком, Путін сказав: "Я б не сказав, що дуже близькі, але ми знайомі добре. Він був керівником Адміністрації президента Кучми, і тоді, в тій якості попросив мене взяти участь в хрещенні його дочки. В нашій православній традиції відмовлятися не можна".

Після цього Стоун попросив президента РФ стати хрещеним батьком його дочки.

На питання Путіна, чи хоче вона бути православною, режисер відповів: "Ми зробимо її".

Президент РФ також заявив, що у них з Медведчуком "багато в чому різні позиції, різні точки зору".

Зокрема, він сказав, що вважає росіян і українців однією нацією, а Медведчук із цим не згоден.

Путін підкреслив, що батько Медведчука "був українським націоналістом, був засуджений радянським судом за це".

На репліку режисера, що "український націоналізм небезпечний" Путін відповів: "Взагалі націоналізм – це ознака обмеженості. Але я не хочу образити Віктора Володимировича Медведчука".

Нагадаємо:

  • Телеканал "112 Україна" анонсував трансляцію фільму Revealing Ukraine ("Відкриваючи Україну") про "громадянський конфлікт" на Донбасі. Героями фільму є Віктор Медведчук та президент РФ Володимир Путін. Продюсер стрічки - американський режисер-оскароносець Олівер Стоун. 
  • В ніч на 13 липня невідомий обстріляв із гранатомета фасад будівлі телеканалу "112 Україна" у Києві. У Службі безпеки України повідомили, що спільно з поліцією та іншими правоохоронними органами проводять невідкладні слідчі дії та розшукові заходи.
  • Ввечері 13 липня представники праворадикальних і націоналістичних сил провели під будівлею СБУ в Києві акцію протесту з вимогою до каналу "112 Україна" не транслювати фільм Стоуна про Україну та "посадити Медведчука - за держзраду, роботу на окупантів і дружбу з терористами".
  • 14 липня телеканал скасував показ скандального фільму Олівера Стоуна "Нерозказана історія України". 

Українська правда

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Теми: Путін Медведчук


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