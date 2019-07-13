Націоналісти під будівлею СБУ вимагали посадити Медведчука
Представники праворадикальних і націоналістичних сил провели під будівлею СБУ в Києві акцію протесту з вимогою до каналу "112 Україна" не транслювати фільм Олівера Стоуна про Україну.
Як передає Громадське, в акції брали участь Нацкорпус, ГО "Речовий доказ" та інші організації.
Протестувальники палили фаєри.
Зазначається, що акція мала відбутися під стінами телеканалу "112 Україна", але організатори перенесли її під СБУ через обстріл будівлі телеканалу з гранатомета.
Як повідомляє Укрінформ, в акції станом на 19.00 брали участь близько 100 активістів. Вони тримали плакати з написами "Нахіба нам СБУ?", "Канал 112 смердить ворожою пропагандою".
Водночас екс-керівник одеського "Правого сектора" Сергій Стерненко на своїй сторінці в Facebook повідомив, що вимогою акції є ув'язнення кума президента РФ, одного з лідерів партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука.
"Вимога одна і дуже проста — Медведчук має сидіти. За державну зраду. За роботу на окупантів. За дружбу з терористами", - написав він.
Раніше в суботу Стерненко написав, що акція біля каналу "112 Україна" проти показу фільму "Відкриваючи Україну" про "громадянський конфлікт" на Донбасі скасовується, "оскільки вночі орли Медведчука обстріляли його ж телеканал 112".
"Ми не можемо ризикувати життями одне одного і не маємо права допустити загибель чи поранення людей, якщо раптом окупанти надумають вчинити теракт під час протесту", - зазначив він.
Водночас він закликав піти в цей же час до будівлі СБУ в Києві та "поцікавитись, скільки ще ми будемо терпіти розповіді про "нема повноважень" щодо непосадженого Медведчука, який стоїть за потоками пропаганди та влаштував нічний теракт на догоду російським окупантам".
Нагадаємо:
- В ніч на суботу невідомий вистрілив із гранатомета у фасад будівлі телеканалу "112 Україна" в Києві.
- Згодом у Службі безпеки України повідомили, що спільно з поліцією та іншими правоохоронними органами Службою безпеки проводяться невідкладні слідчі дії та розшукові заходи.
- Телеканал "112 Україна", як і NewsOne та ZIK, формально належать Тарасу Козаку, керівництво телеканалу пов'язують з кумом Путіна і одним з лідерів "Опозиційної платформи - За життя" Віктором Медведчуком.
- "112 Україна" анонсував трансляцію фільму Revealing Ukraine ("Відкриваючи Україну") про "громадянський конфлікт" на Донбасі. Героями фільму є сам Медведчук та президент РФ Володимир Путін. Продюсером стрічки є американський оскароносний режисер Олівер Стоун.
- У Нацраді України з питань телебачення і радіомовлення раніше заявили, що не змогли довести зв'язку Медведчука з покупкою телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK, а фільм Стоуна перевірять на пропаганду.
- 12 липня канал "NewsOne" та російський пропагандистський ресурс "Россия 1" планували провести телеміст нібито заради миру і для звичайних людей, а не політиків. За задумом Сергія Льовочкіна, це мало мобілізувати електорат партії перед позачерговими виборами до Верховної Ради.
- У зв'язку з анонсованим "телемостом" Рада нацбезпеки і оборони провела нараду з питань інформаційної безпеки та роздала відповідні доручення силовим відомствам.
- Через обурення української громадськості та після звернення президента України Володимира Зеленського до Володимира Путіна з приводу потреби "поговорити" NewsOne відмовився від анонсованого телемосту "через погрози фізичної розправи".