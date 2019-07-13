Націоналісти під будівлею СБУ вимагали посадити Медведчука

Представники праворадикальних і націоналістичних сил провели під будівлею СБУ в Києві акцію протесту з вимогою до каналу "112 Україна" не транслювати фільм Олівера Стоуна про Україну.

Як передає Громадське, в акції брали участь Нацкорпус, ГО "Речовий доказ" та інші організації.

Протестувальники палили фаєри.

Зазначається, що акція мала відбутися під стінами телеканалу "112 Україна", але організатори перенесли її під СБУ через обстріл будівлі телеканалу з гранатомета.

Як повідомляє Укрінформ, в акції станом на 19.00 брали участь близько 100 активістів. Вони тримали плакати з написами "Нахіба нам СБУ?", "Канал 112 смердить ворожою пропагандою".

Водночас екс-керівник одеського "Правого сектора" Сергій Стерненко на своїй сторінці в Facebook повідомив, що вимогою акції є ув'язнення кума президента РФ, одного з лідерів партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука.

"Вимога одна і дуже проста — Медведчук має сидіти. За державну зраду. За роботу на окупантів. За дружбу з терористами", - написав він.

Раніше в суботу Стерненко написав, що акція біля каналу "112 Україна" проти показу фільму "Відкриваючи Україну" про "громадянський конфлікт" на Донбасі скасовується, "оскільки вночі орли Медведчука обстріляли його ж телеканал 112".

"Ми не можемо ризикувати життями одне одного і не маємо права допустити загибель чи поранення людей, якщо раптом окупанти надумають вчинити теракт під час протесту", - зазначив він.

Водночас він закликав піти в цей же час до будівлі СБУ в Києві та "поцікавитись, скільки ще ми будемо терпіти розповіді про "нема повноважень" щодо непосадженого Медведчука, який стоїть за потоками пропаганди та влаштував нічний теракт на догоду російським окупантам".

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