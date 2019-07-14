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"112 Україна" відмовився від трансляції скандального фільму з Путіним і Медведчуком

Неділя, 14 липня 2019, 20:54

Джерело: заява телеканалу "112 Україна".

Телеканал "112 Україна", що пов'язують з кумом Путіна та одним з лідерів "Опозиційної платформи - За життя" Віктором Медведчуком, скасував показ скандального фільму Олівера Стоуна "Нерозказана історія України". 

На каналі заявили, що таке рішення ухвалено "за рекомендацією Міжнародної редакційної ради".

Пряма мова: "Міжнародна редакційна рада рекомендувала керівництву телеканалу "112 Україна" відмовитися від трансляції "Нерозказаної історії України". Беручи до уваги ці рекомендації та неможливість у повній мірі захистити права журналістів в разі застосування санкцій проти телеканалу, команда "112 Україна" ухвалила рішення скасувати показ картини". 

Гендиректор телеканалу "112 Україна" Єгор Бенкендорф: "Безпека співробітників телеканалу та сайту 112.ua для нас понад усе. Ми вдячні Міжнародній редакційній раді за швидку реакцію на ситуацію з погрозами телеканалу з боку націоналістичних сил".

"Закликаю президента, міністра внутрішніх справ, голову СБУ і всіх, кого це стосується, забезпечити наше право на роботу і безпеку співробітників холдингу", - додав Бенкердорф. 

Нагадаємо:

  • Телеканал "112 Україна" анонсував трансляцію фільму Revealing Ukraine ("Відкриваючи Україну") про "громадянський конфлікт" на Донбасі. Героями фільму є сам Медведчук та президент РФ Володимир Путін. Продюсер стрічки - американський режисер-оскароносець Олівер Стоун. 
  • В ніч на 13 липня невідомий обстріляв із гранатомета фасад будівлі телеканалу "112 Україна" у Києві. У Службі безпеки України повідомили, що спільно з поліцією та іншими правоохоронними органами проводять невідкладні слідчі дії та розшукові заходи.
  • Ввечері 13 липня представники праворадикальних і націоналістичних сил провели під будівлею СБУ в Києві акцію протесту з вимогою до каналу "112 Україна" не транслювати фільм Стоуна про Україну та "посадити Медведчука - за держзраду, роботу на окупантів і дружбу з терористами".
  • 12 липня канал "NewsOne" та російський пропагандистський ресурс "Россия 1" планували провести телеміст нібито заради миру і для звичайних людей, а не політиків. За задумом Сергія Льовочкіна, це мало мобілізувати електорат партії перед позачерговими виборами до Верховної Ради. 
  • У зв'язку з анонсованим "телемостом" РНБО провела нараду з питань інформаційної безпеки та роздала відповідні доручення силовим відомствам. 
  • Згодом NewsOne відмовився від "телемосту" - "через погрози фізичної розправи".
  • "112 Україна", як і NewsOne та ZIK, формально належать Тарасу Козаку, керівництво телеканалу пов'язують з кумом Путіна і одним з лідерів "Опозиційної платформи - За життя" Віктором Медведчуком.
  • У Нацраді України з питань телебачення і радіомовлення заявили, що не змогли довести зв'язку Медведчука з покупкою телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK, а фільм Стоуна перевірять на пропаганду.

Українська правда
Теми: МедведчукПутінтелебачення
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