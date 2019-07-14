"112 Україна" відмовився від трансляції скандального фільму з Путіним і Медведчуком

Джерело: заява телеканалу "112 Україна".

Телеканал "112 Україна", що пов'язують з кумом Путіна та одним з лідерів "Опозиційної платформи - За життя" Віктором Медведчуком, скасував показ скандального фільму Олівера Стоуна "Нерозказана історія України".

На каналі заявили, що таке рішення ухвалено "за рекомендацією Міжнародної редакційної ради".

Пряма мова: "Міжнародна редакційна рада рекомендувала керівництву телеканалу "112 Україна" відмовитися від трансляції "Нерозказаної історії України". Беручи до уваги ці рекомендації та неможливість у повній мірі захистити права журналістів в разі застосування санкцій проти телеканалу, команда "112 Україна" ухвалила рішення скасувати показ картини".

Гендиректор телеканалу "112 Україна" Єгор Бенкендорф: "Безпека співробітників телеканалу та сайту 112.ua для нас понад усе. Ми вдячні Міжнародній редакційній раді за швидку реакцію на ситуацію з погрозами телеканалу з боку націоналістичних сил".

"Закликаю президента, міністра внутрішніх справ, голову СБУ і всіх, кого це стосується, забезпечити наше право на роботу і безпеку співробітників холдингу", - додав Бенкердорф.

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