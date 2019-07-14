"112 Україна" відмовився від трансляції скандального фільму з Путіним і Медведчуком

4290 переглядів
Неділя, 14 липня 2019, 20:54

Джерело: заява телеканалу "112 Україна".

Телеканал "112 Україна", що пов'язують з кумом Путіна та одним з лідерів "Опозиційної платформи - За життя" Віктором Медведчуком, скасував показ скандального фільму Олівера Стоуна "Нерозказана історія України". 

На каналі заявили, що таке рішення ухвалено "за рекомендацією Міжнародної редакційної ради".

Пряма мова: "Міжнародна редакційна рада рекомендувала керівництву телеканалу "112 Україна" відмовитися від трансляції "Нерозказаної історії України". Беручи до уваги ці рекомендації та неможливість у повній мірі захистити права журналістів в разі застосування санкцій проти телеканалу, команда "112 Україна" ухвалила рішення скасувати показ картини". 

Гендиректор телеканалу "112 Україна" Єгор Бенкендорф: "Безпека співробітників телеканалу та сайту 112.ua для нас понад усе. Ми вдячні Міжнародній редакційній раді за швидку реакцію на ситуацію з погрозами телеканалу з боку націоналістичних сил".

"Закликаю президента, міністра внутрішніх справ, голову СБУ і всіх, кого це стосується, забезпечити наше право на роботу і безпеку співробітників холдингу", - додав Бенкердорф. 

Нагадаємо:

  • Телеканал "112 Україна" анонсував трансляцію фільму Revealing Ukraine ("Відкриваючи Україну") про "громадянський конфлікт" на Донбасі. Героями фільму є сам Медведчук та президент РФ Володимир Путін. Продюсер стрічки - американський режисер-оскароносець Олівер Стоун. 
  • В ніч на 13 липня невідомий обстріляв із гранатомета фасад будівлі телеканалу "112 Україна" у Києві. У Службі безпеки України повідомили, що спільно з поліцією та іншими правоохоронними органами проводять невідкладні слідчі дії та розшукові заходи.
  • Ввечері 13 липня представники праворадикальних і націоналістичних сил провели під будівлею СБУ в Києві акцію протесту з вимогою до каналу "112 Україна" не транслювати фільм Стоуна про Україну та "посадити Медведчука - за держзраду, роботу на окупантів і дружбу з терористами".
  • 12 липня канал "NewsOne" та російський пропагандистський ресурс "Россия 1" планували провести телеміст нібито заради миру і для звичайних людей, а не політиків. За задумом Сергія Льовочкіна, це мало мобілізувати електорат партії перед позачерговими виборами до Верховної Ради. 
  • У зв'язку з анонсованим "телемостом" РНБО провела нараду з питань інформаційної безпеки та роздала відповідні доручення силовим відомствам. 
  • Згодом NewsOne відмовився від "телемосту" - "через погрози фізичної розправи".
  • "112 Україна", як і NewsOne та ZIK, формально належать Тарасу Козаку, керівництво телеканалу пов'язують з кумом Путіна і одним з лідерів "Опозиційної платформи - За життя" Віктором Медведчуком.
  • У Нацраді України з питань телебачення і радіомовлення заявили, що не змогли довести зв'язку Медведчука з покупкою телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK, а фільм Стоуна перевірять на пропаганду.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Медведчук Путін телебачення


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Медведчук опинився у "Мінську" завдяки Путіну - Безсмертний 13 липня 2019, 13:49
Скуті одним ланцем 13 липня 2019, 06:00
Скандальний фільм Стоуна на каналі "112" перевірять на пропаганду 12 липня 2019, 22:42
Усі новини
Головні новини
Глава осередку "Слуги народу" став учасником смертельної ДТП
Порошенко: Полонених моряків можуть звільнити до дня виборів
Гройсман заявив про намір скоротити кількість міністрів
Facebook заблокував сторінку "Книги пам'яті полеглих за Україну"
Усі новини
дослідження

Скільки часу на день можна "залипати" в соцмережах

success story

Як знайти свій особистий Гогвартс? 5 порад від школярки, яка подорожує світом

Досвід

Три історії українських хендмейдерів