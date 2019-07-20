Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Режиссер скандального фильма об Украине попросил Путина окрестить его дочь

Суббота, 20 июля 2019, 21:27
Режиссер скандального фильма об Украине попросил Путина окрестить его дочь
Фото с сайта Кремля

Американский режиссер Оливер Стоун, снявший скандальный фильм "Нерассказанная история Украины" попросил президента РФ Владимира Путина стать крестным отцом его 22-летней дочери.

Об этом шла речь в интервью Путина Стоуну, данном 19 июня и опубликованном на сайте Кремля вечером 19 июля.

Отвечая на вопрос, близок ли он со своим кумом, главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком, Путин сказал: "Я бы не сказал, что очень близки, но мы знакомы хорошо. Он был руководителем Администрации президента Кучмы, и тогда, в том качестве попросил меня поучаствовать в крещении его дочери. В нашей православной традиции отказываться нельзя".

После этого Стоун попросил президента РФ стать крестным отцом его дочери.

На вопрос Путина, хочет ли она быть православной, режиссер ответил: "Мы сделаем её".

Президент РФ также заявил, что у них с Медведчуком "во многом разные позиции, разные точки зрения".

В частности, он сказал, что считает русских и украинцев одной нацией, а Медведчук с этим не согласен.

Путин подчеркнул, что отец Медведчука "был украинским националистом, был осуждён советским судом за это".

На реплику режиссера, что "украинский национализм опасен" Путин ответил: "Вообще национализм – это признак ограниченности. Но я не хочу обидеть Виктора Владимировича Медведчука".

Напомним: 

  • Ранее телеканал "112 Украина" анонсировал трансляцию фильма Revealing Ukraine ( "Открывая Украину") о "гражданском конфликте" на Донбассе. Героями фильма стали Медведчук и президент РФ Владимир Путин. Продюсер ленты - американский режиссер Оливер Стоун. 
  • В ночь на 13 июля неизвестный обстрелял из гранатомета фасад здания телеканала "112 Украина" в Киеве. В СБУ сообщили, что совместно с полицией и другими правоохранительными органами проводят неотложные следственные действия и розыскные мероприятия.
  • Вечером 13 июля представители праворадикальных и националистических сил провели под зданием СБУ в Киеве акцию протеста с требованием к каналу "112 Украина" не транслировать фильм Стоуна об Украине и "посадить Медведчука - за госизмену, работу на оккупантов и дружбу с террористами". 
  • 14 июля телеканал отменил показ скандального фильма Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинМедведчук
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Путин
Путин навредил себе, когда признал финансирование "Вагнера" – Линкявичюс
Лукашенко склоняет Украину к переговорам с РФ, ставя в пример Пригожина
Экс-директор ЦРУ призвал усилить давление на Россию: Путин в очень-очень сложной ситуации
Последние новости
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
Все новости...
Реклама: