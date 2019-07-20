Режиссер скандального фильма об Украине попросил Путина окрестить его дочь

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Суббота, 20 июля 2019, 21:27
Фото с сайта Кремля

Американский режиссер Оливер Стоун, снявший скандальный фильм "Нерассказанная история Украины" попросил президента РФ Владимира Путина стать крестным отцом его 22-летней дочери.

Об этом шла речь в интервью Путина Стоуну, данном 19 июня и опубликованном на сайте Кремля вечером 19 июля.

Отвечая на вопрос, близок ли он со своим кумом, главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком, Путин сказал: "Я бы не сказал, что очень близки, но мы знакомы хорошо. Он был руководителем Администрации президента Кучмы, и тогда, в том качестве попросил меня поучаствовать в крещении его дочери. В нашей православной традиции отказываться нельзя".

После этого Стоун попросил президента РФ стать крестным отцом его дочери.

На вопрос Путина, хочет ли она быть православной, режиссер ответил: "Мы сделаем её".

Президент РФ также заявил, что у них с Медведчуком "во многом разные позиции, разные точки зрения".

В частности, он сказал, что считает русских и украинцев одной нацией, а Медведчук с этим не согласен.

Путин подчеркнул, что отец Медведчука "был украинским националистом, был осуждён советским судом за это".

На реплику режиссера, что "украинский национализм опасен" Путин ответил: "Вообще национализм – это признак ограниченности. Но я не хочу обидеть Виктора Владимировича Медведчука".

Напомним: 

  • Ранее телеканал "112 Украина" анонсировал трансляцию фильма Revealing Ukraine ( "Открывая Украину") о "гражданском конфликте" на Донбассе. Героями фильма стали Медведчук и президент РФ Владимир Путин. Продюсер ленты - американский режиссер Оливер Стоун. 
  • В ночь на 13 июля неизвестный обстрелял из гранатомета фасад здания телеканала "112 Украина" в Киеве. В СБУ сообщили, что совместно с полицией и другими правоохранительными органами проводят неотложные следственные действия и розыскные мероприятия.
  • Вечером 13 июля представители праворадикальных и националистических сил провели под зданием СБУ в Киеве акцию протеста с требованием к каналу "112 Украина" не транслировать фильм Стоуна об Украине и "посадить Медведчука - за госизмену, работу на оккупантов и дружбу с террористами". 
  • 14 июля телеканал отменил показ скандального фильма Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины".

Украинская правда

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Темы: Путин Медведчук


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