Режиссер скандального фильма об Украине попросил Путина окрестить его дочь

Американский режиссер Оливер Стоун, снявший скандальный фильм "Нерассказанная история Украины" попросил президента РФ Владимира Путина стать крестным отцом его 22-летней дочери.

Об этом шла речь в интервью Путина Стоуну, данном 19 июня и опубликованном на сайте Кремля вечером 19 июля.

Отвечая на вопрос, близок ли он со своим кумом, главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком, Путин сказал: "Я бы не сказал, что очень близки, но мы знакомы хорошо. Он был руководителем Администрации президента Кучмы, и тогда, в том качестве попросил меня поучаствовать в крещении его дочери. В нашей православной традиции отказываться нельзя".

После этого Стоун попросил президента РФ стать крестным отцом его дочери.

На вопрос Путина, хочет ли она быть православной, режиссер ответил: "Мы сделаем её".

Президент РФ также заявил, что у них с Медведчуком "во многом разные позиции, разные точки зрения".

В частности, он сказал, что считает русских и украинцев одной нацией, а Медведчук с этим не согласен.

Путин подчеркнул, что отец Медведчука "был украинским националистом, был осуждён советским судом за это".

На реплику режиссера, что "украинский национализм опасен" Путин ответил: "Вообще национализм – это признак ограниченности. Но я не хочу обидеть Виктора Владимировича Медведчука".

Напомним: