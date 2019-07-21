Зеленский о премьере: Должен быть экономистом, который не был во власти

Источник: комментарий президента Владимира Зеленского журналистам на избирательном участке

Президент Владимир Зеленский ожидает честные результаты выборов и уже ведет консультации с претендентами на кресло премьера.

Прямая речь: "Премьер-министр... Считаю, что этот человек должен быть абсолютно профессиональным экономистом. Я бы хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьером, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции. Я вижу такого человека. Честно вам скажу, провожу уже консультации, говорю. (Не знаю – ред.), насколько я имею на это право, но хочу иметь видение. С несколькими людьми провожу".

Фото president.gov.ua

Детали: Зеленский проголосовал на выборах, но на этот раз он не показал бюллетеня со своим выбором и не признался журналистам, кого поддержал, пояснив это тем, что ему "достаточно уже штрафов".

Прямая речь: "На какой результат (надеюсь – ред.)? На честный и справедливый. Это же люди наши решают. Думаю, что будут честные и справедливые выборы, и люди покажут, как они относятся к той партии, которую я не буду сейчас называть".

О том, какой первый законопроект будет вносить на рассмотрение новой Рады: "Ну, один из первых, там в первый день будет не один законопроект, я уверен. Ну, уже наконец мы должны снять с вами неприкосновенность".

О коалиции: "Очень сложный вопрос. Не хочу менять свое решение и буду настаивать с моими коллегами в партии, к которой я очень хорошо отношусь... Хотел бы, чтобы это были только новые лица. Ни с кем из старой власти мы не видим коалиции. Пока так. Но мы не знаем, какие партии пройдут, поэтому будем решать после результатов".

Напомним: