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Зеленский о премьере: Должен быть экономистом, который не был во власти

Воскресенье, 21 июля 2019, 12:38
Зеленский о премьере: Должен быть экономистом, который не был во власти
Фото president.gov.ua

Источник: комментарий президента Владимира Зеленского журналистам на избирательном участке

Президент Владимир Зеленский ожидает честные результаты выборов и уже ведет консультации с претендентами на кресло премьера.

Прямая речь: "Премьер-министр... Считаю, что этот человек должен быть абсолютно профессиональным экономистом. Я бы хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьером, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции. Я вижу такого человека. Честно вам скажу, провожу уже консультации, говорю. (Не знаю – ред.), насколько я имею на это право, но хочу иметь видение. С несколькими людьми провожу".  

 
Фото Дмитрия ларина, УП

Детали: Зеленский проголосовал на выборах, но на этот раз он не показал бюллетеня со своим выбором и не признался журналистам, кого поддержал, пояснив это тем, что ему "достаточно уже штрафов".

 
Фото president.gov.ua

Прямая речь: "На какой результат (надеюсь – ред.)? На честный и справедливый. Это же люди наши решают. Думаю, что будут честные и справедливые выборы, и люди покажут, как они относятся к той партии, которую я не буду сейчас называть".

О том, какой первый законопроект будет вносить на рассмотрение новой Рады: "Ну, один из первых, там в первый день будет не один законопроект, я уверен. Ну, уже наконец мы должны снять с вами неприкосновенность".

О коалиции: "Очень сложный вопрос. Не хочу менять свое решение и буду настаивать с моими коллегами в партии, к которой я очень хорошо отношусь... Хотел бы, чтобы это были только новые лица. Ни с кем из старой власти мы не видим коалиции. Пока так. Но мы не знаем, какие партии пройдут, поэтому будем решать после результатов".

 Напомним:

  • Кандидат в президенты Владимир Зеленский на избирательном участке показал заполненный бюллетень.
  • После того, как журналисты сняли бюллетень кандидата, ему сказали о нарушениях. Только тогда Зеленский спрятал документ со словами: "Я не показал. Вы не видели".
  • После этого в Министерстве внутренних дел заявили, что полиция проверит факт демонстрации бюллетеня кандидатом в президенты Владимиром Зеленским и даст правовую оценку инциденту.
  • Позже в штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского приехали представители полиции и составили админпротокол относительно незаконной демонстрации заполненного бюллетеня после голосования.

Ирина Балачук, УП
Темы: Зеленскийвиборы
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