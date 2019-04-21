Зеленський проголосував із порушенням закону
Кандидат у президенти Володимир Зеленський на виборчій дільниці показав заповнений бюлетень.
Про це повідомляє ТСН телеканалу "1+1".
Вийшовши з кабіни для голосування, Зеленський показав на камери бюлетень із хрестиком навпроти свого імені.
Після того, як журналісти зняли бюлетень кандидата, йому сказали про порушення. Лише тоді Зеленський сховав документ зі словами: "Я не показав. Ви не бачили".
Відповідно до ст.7 закону "Про вибори президента України" голосування на виборах президента є таємним.
Згідно з законом, фотографування, відеофіксація будь-яким способом результатів волевиявлення виборців в кабіні для таємного голосування, а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення в приміщенні для голосування забороняються і є порушенням таємниці голосування.
Читайте також онлайн Хроніка виборів президента 2019, другий тур
Нагадаємо:
- 31 березня, під час першого туру виборів президента, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко показав на камери бюлетень зі своїм голосом.
- Арсен Аваков заявив, що Ляшку потрібно призначити штраф за публічну демонстрацію бюлетеня після голосування на виборчій дільниці.
- Зрештою, депутату виписали адміністративний протокол.
- У МВС та ЦВК неодноразово закликали не фотографувати бюлетені.