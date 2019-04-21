Зеленський проголосував із порушенням закону

Кандидат у президенти Володимир Зеленський на виборчій дільниці показав заповнений бюлетень.

Про це повідомляє ТСН телеканалу "1+1".

Вийшовши з кабіни для голосування, Зеленський показав на камери бюлетень із хрестиком навпроти свого імені.

фото: тсн

Після того, як журналісти зняли бюлетень кандидата, йому сказали про порушення. Лише тоді Зеленський сховав документ зі словами: "Я не показав. Ви не бачили".

Відповідно до ст.7 закону "Про вибори президента України" голосування на виборах президента є таємним.

Згідно з законом, фотографування, відеофіксація будь-яким способом результатів волевиявлення виборців в кабіні для таємного голосування, а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення в приміщенні для голосування забороняються і є порушенням таємниці голосування.

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