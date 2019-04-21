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Зеленський проголосував із порушенням закону

Неділя, 21 квітня 2019, 13:01
фото: тсн

Кандидат у президенти Володимир Зеленський на виборчій дільниці показав заповнений бюлетень.

Про це повідомляє ТСН телеканалу "1+1".

Вийшовши з кабіни для голосування, Зеленський показав на камери бюлетень із хрестиком навпроти свого імені.

 
фото: тсн

Після того, як журналісти зняли бюлетень кандидата, йому сказали про порушення. Лише тоді Зеленський сховав документ зі словами: "Я не показав. Ви не бачили".

Відповідно до ст.7 закону "Про вибори президента України" голосування на виборах президента є таємним.

Згідно з законом, фотографування, відеофіксація будь-яким способом результатів волевиявлення виборців в кабіні для таємного голосування, а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення в приміщенні для голосування забороняються і є порушенням таємниці голосування.

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Нагадаємо:

  • 31 березня, під час першого туру виборів президента, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко показав на камери бюлетень зі своїм голосом.
  • Арсен Аваков заявив, що Ляшку потрібно призначити штраф за публічну демонстрацію бюлетеня після голосування на виборчій дільниці.
  • Зрештою, депутату виписали адміністративний протокол.
  • У МВС та ЦВК неодноразово закликали не фотографувати бюлетені.

"Українська правда" у Threads

Теми: вибори президента 2019Зеленський
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