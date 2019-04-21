Незаконне голосування Зеленського: на порушення відреагувало МВС

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що поліція перевірить факт демонстрації бюлетеня кандидатом у президенти Володимиром Зеленським і дасть правову оцінку інциденту.

Про це під час брифінгу у неділю сказав радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми якраз побачили це в ЗМІ. Тому, безумовно, як і минулого разу, ці факти будуть перевірені, буде надано належну юридичну оцінку", - сказав Шкіряк, відповідаючи на запитання про те, чи буде юридична реакція МВС на демонстрацію Зеленським бюлетеня.

"Ми дамо, безумовно, правову оцінку після вивчення всіх обставин", - додав у свою чергу начальник ГУ Нацполіції в Києві Андрій Крищенко.

Згодом Крищенко підтвердив, що факт демонстрації Зеленським бюлетеня є порушенням законодавства.

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