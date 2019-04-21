Незаконне голосування Зеленського: на порушення відреагувало МВС

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Неділя, 21 квітня 2019, 13:54

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що поліція перевірить факт демонстрації бюлетеня  кандидатом у президенти Володимиром Зеленським і дасть правову оцінку інциденту.

Про це під час брифінгу у неділю сказав радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми якраз побачили це в ЗМІ. Тому, безумовно, як і минулого разу, ці факти будуть перевірені, буде надано належну юридичну оцінку", - сказав Шкіряк, відповідаючи на запитання про те, чи буде юридична реакція МВС на демонстрацію Зеленським бюлетеня.

"Ми дамо, безумовно, правову оцінку після вивчення всіх обставин", - додав у свою чергу начальник ГУ Нацполіції в Києві Андрій Крищенко.

Згодом Крищенко підтвердив, що факт демонстрації Зеленським бюлетеня є порушенням законодавства.

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Нагадаємо:

  • Кандидат у президенти Володимир Зеленський під час голосування у другому турі президентських виборів на виборчій дільниці показав заповнений бюлетень.
  • Після того, як журналісти зняли бюлетень кандидата, йому сказали про порушення. Лише тоді Зеленський сховав документ зі словами: "Я не показав. Ви не бачили".
  • 31 березня, під час першого туру виборів президента, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко показав на камери бюлетень зі своїм голосом.
  • Арсен Аваков заявив, що Ляшку потрібно призначити штраф за публічну демонстрацію бюлетеня після голосування на виборчій дільниці.
  • Зрештою, депутату виписали адміністративний протокол.
  • У МВС та ЦВК неодноразово закликали не фотографувати бюлетені.

Теми: Зеленський вибори президента 2019 МВС поліція


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