Глава ДВК пригнав під дільницю автівку з агітацією "за Ківалова"
Під виборчу дільницю в Одесі голова ДВК пригнав автівку з агітацією за кандидата Сергія Ківалова, відносно правопорушника складено адмінпротокол.
Таку інформацію "Українській правді" підтвердили джерела в поліції Одеської області.
Зокрема, прес-служба громадянської мережі "Опора" повідомила, що біля дільниці № 511255 в Одесі було припарковано автомобіль з наклейками "Ківалов. За Одесу!".
У зв’язку з цим на місце події викликали поліцію. Зазначається, що власник автомобіля зняв наклейки з агітацією.
Прес-служба поліції повідомила, що відносно правопорушника складено адміністративний протокол за ст. 212-10 (порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітація в день проведення референдуму) КУпАП.
"Агітаційні матеріали були розміщені на транспортному засобі 53-річного одесита, припаркованому біля виборчої дільниці на вулиці Льва Толстого", - повідомили у відомстві.
Джерела УП в правоохоронних органах зазначили, що автівка належала главі ДВК.
Водночас, видання "Укрінформ" повідомляє, що главою ДВК №511255 є Галина Чанешева. Жінка пояснила, що їй невідомо, хто пригнав мікроавтобус і припаркував біля виборчої дільниці. За її словами, це "провокація".
Відзначимо, що дільниця №511255 знаходиться в 135 окрузі, саме через цей округ Ківалов висувається в Раду.
Крім того, за словами співрозмовника УП, поліція в Одесі перевіряє інформацію про порушення виборчого законодавства. Зокрема, про передчасне заповнення протоколів та бюлетенів невідомого походження.
Нагадаємо:
- В Одеській юридичній академії, президентом якої є народний депутат Сергій Ківалов, перенесли терміни практики та екзаменаційної сесії.
- Дати проведення сесії визначені на липень, замість червня. Вона має розпочатись 1 липня та завершитись 26 липня.