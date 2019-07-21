Глава ДВК пригнав під дільницю автівку з агітацією "за Ківалова"

Під виборчу дільницю в Одесі голова ДВК пригнав автівку з агітацією за кандидата Сергія Ківалова, відносно правопорушника складено адмінпротокол.

Таку інформацію "Українській правді" підтвердили джерела в поліції Одеської області.

Зокрема, прес-служба громадянської мережі "Опора" повідомила, що біля дільниці № 511255 в Одесі було припарковано автомобіль з наклейками "Ківалов. За Одесу!".

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У зв’язку з цим на місце події викликали поліцію. Зазначається, що власник автомобіля зняв наклейки з агітацією.

Прес-служба поліції повідомила, що відносно правопорушника складено адміністративний протокол за ст. 212-10 (порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітація в день проведення референдуму) КУпАП.

"Агітаційні матеріали були розміщені на транспортному засобі 53-річного одесита, припаркованому біля виборчої дільниці на вулиці Льва Толстого", - повідомили у відомстві.

Джерела УП в правоохоронних органах зазначили, що автівка належала главі ДВК.

Водночас, видання "Укрінформ" повідомляє, що главою ДВК №511255 є Галина Чанешева. Жінка пояснила, що їй невідомо, хто пригнав мікроавтобус і припаркував біля виборчої дільниці. За її словами, це "провокація".

Відзначимо, що дільниця №511255 знаходиться в 135 окрузі, саме через цей округ Ківалов висувається в Раду.

Крім того, за словами співрозмовника УП, поліція в Одесі перевіряє інформацію про порушення виборчого законодавства. Зокрема, про передчасне заповнення протоколів та бюлетенів невідомого походження.

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