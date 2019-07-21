Глава УИК пригнал под участок автомобиль с агитацией "за Кивалова"

Под избирательный участок в Одессе председатель УИК пригнал машину с агитацией за кандидата Сергея Кивалова, в отношении правонарушителя составлен админпротокол.

Такую информацию "Украинской правде" подтвердили источники в полиции Одесской области.

В частности, пресс-служба гражданской сети "Опора" сообщила, что возле участка № 511255 в Одессе был припаркован автомобиль с наклейками "Кивалов. За Одессу!".

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В связи с этим на место происшествия вызвали полицию. Отмечается, что владелец автомобиля снял наклейки с агитацией.

Пресс-служба полиции сообщила, что в отношении правонарушителя составлен административный протокол по ст. 212-10 (нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации, агитации в день проведения референдума) КоАП.

"Агитационные материалы были размещены на транспортном средстве 53-летнего одессита, припаркованном возле избирательного участка на улице Льва Толстого", - сообщили в ведомстве.

Источники УП в правоохранительных органах отметили, что автомобиль принадлежал главе УИК.

В то же время, издание "Укринформ" сообщает, что главой УИК №511255 является Галина Чанешева. Женщина объяснила, что ей неизвестно, кто пригнал микроавтобус и припарковал возле избирательного участка. По ее словам, это "провокация".

Отметим, что участок №511255 находится в 135 округе, именно через этот округ Кивалов выдвигается в Раду.

Кроме того, по словам собеседника УП, полиция в Одессе проверяет информацию о нарушениях избирательного законодательства. В частности, о преждевременном заполнении протоколов и бюллетеней неизвестного происхождения.

Напомним: