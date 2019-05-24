Після призначення виборів академія Ківалова перенесла сесію

В Одеській юридичній академії, президентом якої є народний депутат Сергій Ківалов, перенесли терміни практики та екзаменаційної сесії.

Про це "Українській правді" повідомило джерело у навчальному закладі.

Дати проведення сесії визначені на липень, замість червня. Вона має розпочатись 1 липня та завершитись 26 липня.

Проект рішення Вченої ради, який має в розпорядженні УП, був складений 22 травня (в документі помилково зазначено "22 липня").

За день до цього президент Володимир Зеленський видав указ про розпуск Верховної Ради та призначення позачергових парламентських виборів на 21 липня.

Рішення аргументоване "значущістю проходження практики студентами" та нібито необхідністю її перенесення до початку сесії.

Студентів та викладачів уже повідомили про перенесення сесії.

"Українська правда" звернулась до прес-служби університету з запитанням, чи пов’язані зміни у навчальному плані з позачерговими виборами. Там пообіцяли прокоментувати, однак на момент публікації відповідь від академії не надійшла.

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