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Після призначення виборів академія Ківалова перенесла сесію

П'ятниця, 24 травня 2019, 14:01
Після призначення виборів академія Ківалова перенесла сесію

В Одеській юридичній академії, президентом якої є народний депутат Сергій Ківалов, перенесли терміни практики та екзаменаційної сесії.

Про це "Українській правді" повідомило джерело у навчальному закладі.

Дати проведення сесії визначені на липень, замість червня. Вона має розпочатись 1 липня та завершитись 26 липня.

Проект рішення Вченої ради, який має в розпорядженні УП, був складений 22 травня (в документі помилково зазначено "22 липня").

За день до цього президент Володимир Зеленський видав указ про розпуск Верховної Ради та призначення позачергових парламентських виборів на 21 липня.

Рішення аргументоване "значущістю проходження практики студентами" та нібито необхідністю її перенесення до початку сесії.

 

Студентів та викладачів уже повідомили про перенесення сесії.

"Українська правда" звернулась до прес-служби університету з запитанням, чи пов’язані зміни у навчальному плані з позачерговими виборами. Там пообіцяли прокоментувати, однак на момент публікації відповідь від академії не надійшла.

Нагадаємо:

  • Сергій Ківалов був ректором Національного університету "Одеська юридична академія" з моменту його заснування в кінці 90-х. Наразі є президентом юракадемії.
  • Вперше обрався до Верховної Ради у 1998 році. З 2006 року – депутат від "Партії регіонів", у 2014 році був обраний самовисуванцем, входить до фракції "Опозиційного блоку".
  • Очолював Центральну виборчу комісію та Вищу раду правосуддя. Під головуванням Ківалова на виборах 2004 року ЦВК припустилась численних порушень, які призвели до фальсифікацій. Верховний суд тоді скасував результати виборів, на яких нібито здобув перемогу Віктор Януковича.
  • У 2013 році студенти повідомляли, що керівництво академії Ківалова, примусово зганяє їх на мітинг Партії регіонів та вводить репресії проти учасників Євромайдану.
  • Під час виборів 2014 року ректора академії відсторонили через агітацію за Ківалова.
  • Місцеві журналісти також помічали, що сотні студентів одночасно прибували на виборчу дільницю, розташовану в університеті.
  • У 2015 році правоохоронці повідомляли, що  студентів академії Ківалова перед виборами массово реєстрували під Одесою.
  • 21 травня 2019 року президент Володимир Зеленський видав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання. Згідно з указом, вибори до парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.

Українська правда

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Теми: КіваловвибориОдесаВерховна Рада
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