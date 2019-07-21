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Штаб "Голосу" в концертному клубі: келихи, наїдки і софіти

Неділя, 21 липня 2019, 19:13

Виборчий штаб партії Святослава Вакарчука "Голос" готується зустрічати результати парламентських виборів у київському концертному клубі "Стереоплаза". 

Там є дві великих зали – одна з фудкортом і простором для преси, інша – для брифінгів, повідомляє кореспондент "Української правди".

Брифінги політиків почнуться одразу по 8-й вечора. Виступ Святослава Вакарчука очікується о 20:15, коли з'являться дані екзит-полів.

Поки у конференц-залі приглушено світло, а в іншій працюють журналісти.

На присутніх уже очікують келихи та столи під фуршет.

Фото Ельдара Сарахмана
Фото Ельдара Сарахмана
 

Атмосфера у штабі "Голосу" станом на 18:00  

 
 
 
 

Нагадаємо:

  • 21 липня українці голосують за депутатів Верховної Ради 9 скликання. Дільниці працюють із 8-ї ранку до 8-ї вечора.
  • Першим номером списку партії "Голос" є співак і музикант Святослав Вакарчук. Він заперечив чутки про те, що він може скласти мандат в разі обрання у парламент.
  • Соціологічні служби перед виборами розходилися у припущеннях щодо того, пройде "Голос" у нову Верховну Раду чи ні.

Українська правда
Теми: вибориВакарчукГолос
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