Штаб "Голосу" в концертному клубі: келихи, наїдки і софіти
Виборчий штаб партії Святослава Вакарчука "Голос" готується зустрічати результати парламентських виборів у київському концертному клубі "Стереоплаза".
Там є дві великих зали – одна з фудкортом і простором для преси, інша – для брифінгів, повідомляє кореспондент "Української правди".
Брифінги політиків почнуться одразу по 8-й вечора. Виступ Святослава Вакарчука очікується о 20:15, коли з'являться дані екзит-полів.
Поки у конференц-залі приглушено світло, а в іншій працюють журналісти.
На присутніх уже очікують келихи та столи під фуршет.
Нагадаємо:
- 21 липня українці голосують за депутатів Верховної Ради 9 скликання. Дільниці працюють із 8-ї ранку до 8-ї вечора.
- Першим номером списку партії "Голос" є співак і музикант Святослав Вакарчук. Він заперечив чутки про те, що він може скласти мандат в разі обрання у парламент.
- Соціологічні служби перед виборами розходилися у припущеннях щодо того, пройде "Голос" у нову Верховну Раду чи ні.
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