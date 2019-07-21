Штаб "Голосу" в концертному клубі: келихи, наїдки і софіти

Виборчий штаб партії Святослава Вакарчука "Голос" готується зустрічати результати парламентських виборів у київському концертному клубі "Стереоплаза".

Там є дві великих зали – одна з фудкортом і простором для преси, інша – для брифінгів, повідомляє кореспондент "Української правди".

Брифінги політиків почнуться одразу по 8-й вечора. Виступ Святослава Вакарчука очікується о 20:15, коли з'являться дані екзит-полів.

Поки у конференц-залі приглушено світло, а в іншій працюють журналісти.

На присутніх уже очікують келихи та столи під фуршет.

Фото Ельдара Сарахмана

Атмосфера у штабі "Голосу" станом на 18:00

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