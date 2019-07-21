Зона с угощением и сцена для брифингов: день выборов в штабе "Голоса"
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Воскресенье, 21 июля 2019, 19:13
Избирательный штаб партии Святослава Вакарчука "Голос" готовится встречать результаты парламентских выборов в киевском концертном клубе "Стереоплаза".
Там есть два больших зала – один с фудкортом и пространством для прессы, другой – для брифингов, сообщает корреспондент "Украинской правды".
Брифинги политиков начнутся сразу после 8 вечера. Выступление Святослава Вакарчука ожидается в 20:15, когда появятся данные экзит-полов.
Пока в конференц-зале приглушен свет, а в другом работают журналисты.
Присутствующих уже ожидают бокалы и столы под фуршет.
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