Избирательный штаб партии Святослава Вакарчука "Голос" готовится встречать результаты парламентских выборов в киевском концертном клубе "Стереоплаза".

Там есть два больших зала – один с фудкортом и пространством для прессы, другой – для брифингов, сообщает корреспондент "Украинской правды".

Брифинги политиков начнутся сразу после 8 вечера. Выступление Святослава Вакарчука ожидается в 20:15, когда появятся данные экзит-полов.

Пока в конференц-зале приглушен свет, а в другом работают журналисты.

Присутствующих уже ожидают бокалы и столы под фуршет.