Штаб "Голоса" в концертном клубе: бокалы, блюда и софиты
Воскресенье, 21 июля 2019, 19:13
Избирательный штаб партии Святослава Вакарчука "Голос" готовится встречать результаты парламентских выборов в киевском концертном клубе "Стереоплаза".
Там есть два больших зала – один с фудкортом и пространством для прессы, другой – для брифингов, сообщает корреспондент "Украинской правды".
Брифинги политиков начнутся сразу после 8 вечера. Выступление Святослава Вакарчука ожидается в 20:15, когда появятся данные экзит-полов.
Пока в конференц-зале приглушен свет, а в другом работают журналисты.
Присутствующих уже ожидают бокалы и столы под фуршет.
Напомним:
- 21 июля украинцы голосуют за депутатов Верховной Рады 9 созыва. Участки работают с 8 утра до 8 вечера.
- Первым номером списка партии "Голос" является певец и музыкант Святослав Вакарчук. Он опроверг слухи о том, что он может сложить мандат в случае избрания в парламент.
- Социологические службы перед выборами расходились в предположениях относительно того, пройдет "Голос" в новую Верховную Раду или нет.