Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Штаб "Голоса" в концертном клубе: бокалы, блюда и софиты

Воскресенье, 21 июля 2019, 19:13

Избирательный штаб партии Святослава Вакарчука "Голос" готовится встречать результаты парламентских выборов в киевском концертном клубе "Стереоплаза".

Там есть два больших зала – один с фудкортом и пространством для прессы, другой – для брифингов, сообщает корреспондент "Украинской правды".

Брифинги политиков начнутся сразу после 8 вечера. Выступление Святослава Вакарчука ожидается в 20:15, когда появятся данные экзит-полов.

Пока в конференц-зале приглушен свет, а в другом работают журналисты.

Присутствующих уже ожидают бокалы и столы под фуршет.

 
Фото Эльдара Сарахмана
 
Атмосфера в штабе "Голоса" по состоянию на 18:00
 
 
 
 

Напомним:

  • 21 июля украинцы голосуют за депутатов Верховной Рады 9 созыва. Участки работают с 8 утра до 8 вечера.
  • Первым номером списка партии "Голос" является певец и музыкант Святослав Вакарчук. Он опроверг слухи о том, что он может сложить мандат в случае избрания в парламент.
  • Социологические службы перед выборами расходились в предположениях относительно того, пройдет "Голос" в новую Верховную Раду или нет.

Темы: виборыВакарчукГолос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
виборы
Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции
Россия может отложить "выборы" на оккупированных территориях, если ситуация ухудшится − ЦИК
Потенциальный кандидат в президенты США приехал в Украину и встретился с Зеленским
Последние новости
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
Все новости...
Реклама: