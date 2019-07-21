Зеленский: Можно немного расслабиться, но не с местными выборами

Источник: Владимир Зеленский в избирательном штабе своей партии "Слуга народа".

Президент Владимир Зеленский обещает, что его партия "Слуга народа" не подведет избирателей.

Прямая речь: "Это (результат на выборах – ред.) не просто большое доверие – это большая ответственность. Мы не подведем украинцев.

Главные приоритеты для нас, как и для каждого украинца, – прекращение войны, возвращения наших пленных и победа над той коррупцией, которая до сих пор остается в Украине.

Я думаю, что все те законодательные инициативы, которые мы обещали украинцам, обязательно сделаем.

Сегодня можно расслабиться нашей команде, но не очень сильно, потому что завтра утром надо работать

Относительно местных выборов: не расслабляйтесь".

Напомним: