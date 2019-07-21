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Зеленский: Можно немного расслабиться, но не с местными выборами

Воскресенье, 21 июля 2019, 20:09

Источник: Владимир Зеленский в избирательном штабе своей партии "Слуга народа".

Президент Владимир Зеленский обещает, что его партия "Слуга народа" не подведет избирателей.

Прямая речь: "Это (результат на выборах – ред.) не просто большое доверие – это большая ответственность. Мы не подведем украинцев.

Главные приоритеты для нас, как и для каждого украинца, – прекращение войны, возвращения наших пленных и победа над той коррупцией, которая до сих пор остается в Украине.

Я думаю, что все те законодательные инициативы, которые мы обещали украинцам, обязательно сделаем.

Сегодня можно расслабиться нашей команде, но не очень сильно, потому что завтра утром надо работать

Относительно местных выборов: не расслабляйтесь".

Напомним:

  • 21 июля состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду Украины.
  • По предварительным данным Национального экзит-пола (КМИС, Центр Разумкова и Деминициативы), "Слуга народа" набирает 43,9% голосов, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11,5%, "Европейская Солидарность" – 8,9%, " Батькивщина" – 7,6%,"Голос" – 6,3%.
  • По данным экзит-пола по заказу телеканала "112 Украина" за 18:00, "Слуга народа" набирает 42,7%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12,9%, "Европейская солидарность" – 8,8%, "Батькивщина" – 8,5%, "Голос" – 6,5%.

"Украинская правда" в Threads

Темы: виборыЗеленский
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