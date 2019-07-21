Зеленский: Можно немного расслабиться, но не с местными выборами
Источник: Владимир Зеленский в избирательном штабе своей партии "Слуга народа".
Президент Владимир Зеленский обещает, что его партия "Слуга народа" не подведет избирателей.
Прямая речь: "Это (результат на выборах – ред.) не просто большое доверие – это большая ответственность. Мы не подведем украинцев.
Главные приоритеты для нас, как и для каждого украинца, – прекращение войны, возвращения наших пленных и победа над той коррупцией, которая до сих пор остается в Украине.
Я думаю, что все те законодательные инициативы, которые мы обещали украинцам, обязательно сделаем.
Сегодня можно расслабиться нашей команде, но не очень сильно, потому что завтра утром надо работать
Относительно местных выборов: не расслабляйтесь".
Напомним:
- 21 июля состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду Украины.
- По предварительным данным Национального экзит-пола (КМИС, Центр Разумкова и Деминициативы), "Слуга народа" набирает 43,9% голосов, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11,5%, "Европейская Солидарность" – 8,9%, " Батькивщина" – 7,6%,"Голос" – 6,3%.
- По данным экзит-пола по заказу телеканала "112 Украина" за 18:00, "Слуга народа" набирает 42,7%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12,9%, "Европейская солидарность" – 8,8%, "Батькивщина" – 8,5%, "Голос" – 6,5%.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua