Президент про полонених моряків: Найближчим часом вирішимо це питання
Неділя, 21 липня 2019, 20:28
Президент Володимир Зеленський анонсував вирішення питання утримуваних у Росії українських військовополонених моряків найближчим часом, але дату не назвав.
"Я впевнений, що ми найближчим часом вирішимо це питання. Я дуже цього хочу. Ми дуже багато над цим працюємо" ,– сказав він після оголошення попередніх результатів екзит-полів щодо парламентських виборів.
"Це питання пріоритетне для нас. Строків точних я не можу дати, бо це була б неправда", – цитує президента "Інтерфакс-Україна".
Нагадаємо:
- Раніше Володимир Зеленський заявив, що першим кроком до нормалізації діалогу Москви і Києва могло б стати звільнення українських моряків, затриманих у листопаді 2018 року в районі Керченської протоки.
- Зеленський наполягає саме на їх звільненні Росією, а не на обміні.
- 17 липня Лефортівський суд Москви продовжив арешт до осені всім 24-м військовополоненим українським морякам.