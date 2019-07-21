Президент про полонених моряків: Найближчим часом вирішимо це питання

Президент Володимир Зеленський анонсував вирішення питання утримуваних у Росії українських військовополонених моряків найближчим часом, але дату не назвав.

"Я впевнений, що ми найближчим часом вирішимо це питання. Я дуже цього хочу. Ми дуже багато над цим працюємо" ,– сказав він після оголошення попередніх результатів екзит-полів щодо парламентських виборів.

"Це питання пріоритетне для нас. Строків точних я не можу дати, бо це була б неправда", – цитує президента "Інтерфакс-Україна".