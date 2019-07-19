Ми не кажемо про обмін моряків, їх Росія має повернути – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що українські моряки не можуть бути предметом обміну на росіян, які утримуються в Україні.

Про це він заявив журналістам у Києві під час презентації у Міністерстві оборони мобільних житлових модулів для розміщення військових у районі проведення ООС.

На запитання, чи готова Україна повернути чи обміняти головного редактор "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, український лідер відповів:

"Ми ж не кажемо про обмін з приводу наших моряків – моряків нам повинні повернути.

Якщо про добру волю і ми дійсно бажаємо, щоб такий час настав найближчим часом, ми готові Вишинського поміняти… Сенцов – це як приклад. Ми готові поміняти на Сенцова, але це не розмінна монета, я маю на увазі.

Ми б хотіли отримати всіх наших політв’язнів, всіх наших військових. Якщо це такі перші кроки – ми готові".

Президент уточнив: "Щодо пана Вишинського, ми сказали, що якщо це перші нормальні кроки, якщо такі умови, – ми готові. Давайте ми дамо вам пана Вишинського, якщо ви хочете, – поверніть нам пана Сенцова. Ми написали: одночасно".

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