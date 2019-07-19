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Ми не кажемо про обмін моряків, їх Росія має повернути – Зеленський

П'ятниця, 19 липня 2019, 11:11

Президент Володимир Зеленський вважає, що українські моряки не можуть бути предметом обміну на росіян, які утримуються в Україні.

Про це він заявив журналістам у Києві під час презентації у Міністерстві оборони мобільних житлових модулів для розміщення військових у районі проведення ООС.

На запитання, чи готова Україна повернути чи обміняти головного редактор "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, український лідер відповів:

"Ми ж не кажемо про обмін з приводу наших моряків – моряків нам повинні повернути.

Якщо про добру волю і ми дійсно бажаємо, щоб такий час настав найближчим часом, ми готові Вишинського поміняти… Сенцов – це як приклад. Ми готові поміняти на Сенцова, але це не розмінна монета, я маю на увазі.

Ми б хотіли отримати всіх наших політв’язнів, всіх наших військових. Якщо це такі перші кроки – ми готові".

Президент уточнив: "Щодо пана Вишинського, ми сказали, що якщо це перші нормальні кроки, якщо такі умови, – ми готові. Давайте ми дамо вам пана Вишинського, якщо ви хочете, – поверніть нам пана Сенцова. Ми написали: одночасно".

Нагадаємо:

  • Раніше Володимир Зеленський заявив, що першим кроком до нормалізації діалогу Москви і Києва могло б стати звільнення українських моряків, затриманих у листопаді 2018 року в районі Керченської протоки.
  • У Кремлі відповіли, що першим кроком до цього могло б стати повернення в Росію Кирила Вишинського.
  • Офіс президента Володимира Зеленського озвучив пропозицію Росії: одночасно зі звільненням Вишинського в Україні звільнити Олега Сенцова в Росії.
  • Кримчанина Олега Сенцова затримали після анексії і засудили у Росії у 2015 році до 20 років в'язниці за звинуваченням у створенні терористичного угрупування й керівництві ним. Українського режисера тримають у колонії суворого режиму "Білий ведмідь" на півночі Росії. 
  • Керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, який має подвійне громадянство, в Україні підозрюють у державній зраді і тримають під арештом.

Олена Рощенко, УП
Теми: морякиЗеленськийРосіяполонені
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