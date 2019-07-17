Суд Москви продовжив арешт полоненим морякам до осені

Лефортівський суд Москви задовольнив клопотання слідчих ФСБ і продовжив арешт до осені всім 24-м військовополоненим українським морякам.

Про це 17 липня повідомляє російське видання ТАСС.

"Продовжити термін утримання під вартою на три місяці", - йдеться в постанові суду щодо кожного українця.

За словами адвоката Миколи Полозова, всі чотири судових засідання щодо моряків проходили за клопотанням прокурорів в закритому режимі.

Він також повідомив, що трьом пораненим морякам, Андрію Артеменку, Андрію Ейдеру, Василю Сороці, продовжили тримання під вартою до 26 жовтня.

Всіх інших військовополонених залишили від вартою до 24 жовтня.

"Жодне клопотання захисту в чотирьох судових засіданнях про залучення копій наказу Міжнародного трибуналу ООН з морського права, згідно з яким українські військовополонені моряки повинні бути негайно звільнені, задоволено не було", - написав Полозов в Facebook.

Полозов додав, що всі судові рішення щодо продовження строків тримання під вартою військовополоненим українським морякам оскаржать.

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