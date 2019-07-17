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Суд Москви продовжив арешт полоненим морякам до осені

Середа, 17 липня 2019, 17:07
Суд Москви продовжив арешт полоненим морякам до осені

Лефортівський суд Москви задовольнив клопотання слідчих ФСБ і продовжив арешт до осені всім 24-м військовополоненим українським морякам.

Про це 17 липня повідомляє російське видання ТАСС.

"Продовжити термін утримання під вартою на три місяці", - йдеться в постанові суду щодо кожного українця.

За словами адвоката Миколи Полозова, всі чотири судових засідання щодо моряків проходили за клопотанням прокурорів в закритому режимі.

Він також повідомив, що трьом пораненим морякам, Андрію Артеменку, Андрію Ейдеру, Василю Сороці, продовжили тримання під вартою до 26 жовтня.

Всіх інших військовополонених залишили від вартою до 24 жовтня.

"Жодне клопотання захисту в чотирьох судових засіданнях про залучення копій наказу Міжнародного трибуналу ООН з морського права, згідно з яким українські військовополонені моряки повинні бути негайно звільнені, задоволено не було", - написав Полозов в Facebook.

Полозов додав, що всі судові рішення щодо продовження строків тримання під вартою військовополоненим українським морякам оскаржать.

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  • 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень
  • "Суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО "Лефортово".
  • Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.
  • 11 липня Зеленський вперше провів телефонні переговори з Путіним. За словами Пєскова, ініціатором розмови була українська сторона.
  • Офіційні відомства країн повідомили, що сторони обговорили звільнення полонених військових моряків та інших українських громадян на території РФ, продовження переговорів у Нормандському форматі.
  • 15 липня заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін заявив, що Росія обговорює з Україною питання обміну затриманих в районі Керченської протоки українських моряків.
  • 17 липня прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не веде переговори з Україною про обмін 24-х військовополонених українських моряків.

"Українська правда" в Threads

Теми: морякиРосіяполоненіКерченська протока Чорне море
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