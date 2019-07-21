Президент о пленных моряках: В ближайшее время решим этот вопрос

1438 просмотров
Воскресенье, 21 июля 2019, 20:28

Президент Владимир Зеленский анонсировал решение вопроса удерживаемых в России украинских военнопленных моряков в ближайшее время, но дату не назвал.

"Я уверен, что мы в ближайшее время решим этот вопрос. Я очень этого хочу. Мы очень много над этим работаем" – сказал он после оглашения предварительных результатов экзит-полов по парламентским выборам.

"Этот вопрос приоритетный для нас. Сроков точных я не могу дать, потому что это была бы неправда", – цитирует президента "Интерфакс-Украина".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: моряки Зеленский Росcия виборы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Ходатайство Денисовой относительно украинских моряков передали МИД РФ 19 июля 2019, 16:59
Мы не говорим об обмене моряков, их Россия должна вернуть – Зеленский 19 июля 2019, 11:11
Берлин ждет от Москвы "конструктива" с освобождением украинских моряков 18 июля 2019, 08:49
Все новости
Главные новости
В "Голосе" назвали условия коалиции с Порошенко и Тимошенко
Зеленский о премьере: Приглашаем Вакарчука к разговору
В РАДУ ПРОХОДЯТ 5 ПАРТИЙ – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗИТ-ПОЛ
Съеденный бюллетень и снятые штаны: на выборах не обошлось без курьезов
Все новости
Фото

13 ненужных изобретений, которые заставят вас улыбнуться

Фото

10 материалов, скопированных людьми

социум

7 правил посещения новорожденного

Поиск по сайту
Архив
Весь архів