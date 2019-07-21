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Президент о пленных моряках: В ближайшее время решим этот вопрос

Воскресенье, 21 июля 2019, 20:28

Президент Владимир Зеленский анонсировал решение вопроса удерживаемых в России украинских военнопленных моряков в ближайшее время, но дату не назвал.

"Я уверен, что мы в ближайшее время решим этот вопрос. Я очень этого хочу. Мы очень много над этим работаем" – сказал он после оглашения предварительных результатов экзит-полов по парламентским выборам.

"Этот вопрос приоритетный для нас. Сроков точных я не могу дать, потому что это была бы неправда", – цитирует президента "Интерфакс-Украина".

Напомним:

  • Ранее Владимир Зеленский заявил, что первым шагом к нормализации диалога Москвы и Киева могло бы стать освобождение украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива.
  • Зеленский настаивает именно на их освобождении Россией, а не на обмене.
  • 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил арест до осени всем 24-м военнопленным украинским морякам.

Темы: морякиЗеленскийРосcиявиборы
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