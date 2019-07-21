Президент о пленных моряках: В ближайшее время решим этот вопрос

Президент Владимир Зеленский анонсировал решение вопроса удерживаемых в России украинских военнопленных моряков в ближайшее время, но дату не назвал.



"Я уверен, что мы в ближайшее время решим этот вопрос. Я очень этого хочу. Мы очень много над этим работаем" – сказал он после оглашения предварительных результатов экзит-полов по парламентским выборам.

"Этот вопрос приоритетный для нас. Сроков точных я не могу дать, потому что это была бы неправда", – цитирует президента "Интерфакс-Украина".