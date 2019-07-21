Зеленський сказав, коли почнуться обіцяні "посадки" корупціонерів

Обіцяні Володимиром Зеленським "посадки" корупціонерів почнуться після того, як запрацює новий уряд і буде призначено нового генерального прокурора.

Про це президент України заявив у штабі партії "Слуга народу" увечері 21 липня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Що стосується посадок, ми займаємося цим питанням. ... З'явиться уряд, новий генпрокурор, які будуть працювати над усіма обіцянками, які я давав на протязі своєї передвиборної кампанії, і які підтвердила партія "Слуга народу", - заявив Зеленський.

На уточнююче питання про прізвища майбутнього генпрокурора Зеленський заявив: "Точно не на "Лу-" починається, не на "ко" закінчується".