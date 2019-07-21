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Зеленський сказав, коли почнуться обіцяні "посадки" корупціонерів

Неділя, 21 липня 2019, 21:03

Обіцяні Володимиром Зеленським "посадки" корупціонерів почнуться після того, як запрацює новий уряд і буде призначено нового генерального прокурора.

Про це президент України заявив у штабі партії "Слуга народу" увечері 21 липня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Що стосується посадок, ми займаємося цим питанням. ... З'явиться уряд, новий генпрокурор, які будуть працювати над усіма обіцянками, які я давав на протязі своєї передвиборної кампанії, і які підтвердила партія "Слуга народу", - заявив Зеленський.

На уточнююче питання про прізвища майбутнього генпрокурора Зеленський заявив: "Точно не на "Лу-" починається, не на "ко" закінчується".

Нагадаємо, 

  • Після перемоги на президентських виборах у команді Володимира Зеленського заявляли, що чинний генеральний прокурор Юрій Луценко має залишити свій пост.
  • Наприкінці травня в Адміністрації президента заявили, що готують матеріали про звільнення Луценка з посади генпрокурора.
  • У свою чергу Луценко заявляв, що не бачить підстав писати заяву про відставку, але якщо парламент висловить йому недовіру, сприйме це нормально. 
  • Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков повідомив, що президент не вноситиме подання на звільнення Луценка, оскільки допускає, що чинні нардепи його не підтримають.
  • Згодом генпрокурор заявив, що піде у відставку після парламентських виборів.

Теми: Зеленськийвиборикорупція
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