Зеленський сказав, коли почнуться обіцяні "посадки" корупціонерів

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Неділя, 21 липня 2019, 21:03

Обіцяні Володимиром Зеленським "посадки" корупціонерів почнуться після того, як запрацює новий уряд і буде призначено нового генерального прокурора.

Про це президент України заявив у штабі партії "Слуга народу" увечері 21 липня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Що стосується посадок, ми займаємося цим питанням. ... З'явиться уряд, новий генпрокурор, які будуть працювати над усіма обіцянками, які я давав на протязі своєї передвиборної кампанії, і які підтвердила партія "Слуга народу", - заявив Зеленський.

На уточнююче питання про прізвища майбутнього генпрокурора Зеленський заявив: "Точно не на "Лу-" починається, не на "ко" закінчується".

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Теми: Зеленський вибори корупція


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