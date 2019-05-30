В АП готовят документы на увольнение Луценко
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Четверг, 30 мая 2019, 13:57
В Администрации президента Владимира Зеленского готовятся материалы об увольнении Юрия Луценко с должности генерального прокурора.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Отметим, что для увольнения генпрокурора без его заявления нужен вывод Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.
30 мая глава государства внес в Верховную Раду представление об увольнении с должностей министра иностранных дел Павла Климкина и министра обороны Степана Полторака, а также главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.
Напомним:
- Ранее в команде президента Владимира Зеленского заявляли, что Юрий Луценко должен покинуть пост генерального прокурора.
- Сам Луценко заявил, что не видит оснований писать заявление об отставке, но если парламент выразит ему недоверие, воспримет это нормально.
- Он уверил, что не собирается "прогибаться" за должность, но и подавать в отставку из-за ультиматума тоже не будет.
- Позже Луценко сообщил, что уйдет в отставку после парламентских выборов.
- А соратник Зеленского Дмитрий Разумков сказал, что президент не будет вносить представление на увольнение Луценко, так как допускает, что действующие нардепы его не поддержат.
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