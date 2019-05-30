В АП готовят документы на увольнение Луценко

В Администрации президента Владимира Зеленского готовятся материалы об увольнении Юрия Луценко с должности генерального прокурора.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Отметим, что для увольнения генпрокурора без его заявления нужен вывод Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) или Высшего совета правосудия.

Даже в случае увольнения генпрокурора президентом или прекращения его полномочий в результате выражения недоверия Верховной Радой глава государства или парламент получают от КДКП вывод о выполнении генеральным прокурором профессиональных обязанностей.

Президент увольняет генпрокурора с согласия Верховной Рады в трех случаях: заявление самого генпрокурора о досрочном прекращении полномочий на административной должности; представление Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров или Высшего совета правосудия; существенная задолженность по уплате алиментов.

30 мая глава государства внес в Верховную Раду представление об увольнении с должностей министра иностранных дел Павла Климкина и министра обороны Степана Полторака, а также главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

Напомним: