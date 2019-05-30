В АП готовят документы на увольнение Луценко
В Администрации президента Владимира Зеленского готовятся материалы об увольнении Юрия Луценко с должности генерального прокурора.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Отметим, что для увольнения генпрокурора без его заявления нужен вывод Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) или Высшего совета правосудия.
Даже в случае увольнения генпрокурора президентом или прекращения его полномочий в результате выражения недоверия Верховной Радой глава государства или парламент получают от КДКП вывод о выполнении генеральным прокурором профессиональных обязанностей.
Президент увольняет генпрокурора с согласия Верховной Рады в трех случаях: заявление самого генпрокурора о досрочном прекращении полномочий на административной должности; представление Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров или Высшего совета правосудия; существенная задолженность по уплате алиментов.
30 мая глава государства внес в Верховную Раду представление об увольнении с должностей министра иностранных дел Павла Климкина и министра обороны Степана Полторака, а также главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.
Напомним:
- Ранее в команде президента Владимира Зеленского заявляли, что Юрий Луценко должен покинуть пост генерального прокурора.
- Сам Луценко заявил, что не видит оснований писать заявление об отставке, но если парламент выразит ему недоверие, воспримет это нормально.
- Он уверил, что не собирается "прогибаться" за должность, но и подавать в отставку из-за ультиматума тоже не будет.
- Позже Луценко сообщил, что уйдет в отставку после парламентских выборов.
- А соратник Зеленского Дмитрий Разумков сказал, что президент не будет вносить представление на увольнение Луценко, так как допускает, что действующие нардепы его не поддержат.