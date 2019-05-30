В АП готовят документы на увольнение Луценко

В Администрации президента Владимира Зеленского готовятся материалы об увольнении Юрия Луценко с должности генерального прокурора.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Отметим, что для увольнения генпрокурора без его заявления нужен вывод Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

30 мая глава государства внес в Верховную Раду представление об увольнении с должностей министра иностранных дел Павла Климкина и министра обороны Степана Полторака, а также главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

Напомним: