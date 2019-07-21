Медведчук: Ми будемо опозиційною фракцією

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Неділя, 21 липня 2019, 21:30

Джерело: пряме включення Віктора Медведчука у студію каналу "112 Україна".

Один із лідерів партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук заявив, що його політична сила буде в опозиції до нової влади.

Пряма мова: "Роль "Опозиційної платформи – За життя" в парламенті – виключно опозиція. І це було вирішено задовго до закінчення виборів. Ми це добре розуміли і свідомо до цього йшли. Ми будемо опозиційною фракцією в парламенті 9 скликання".

Деталі: На запитання, що може зробити фракція з 30 осіб, Медведчук відповів: "Я не знаю соціологів, які дають близько 30 мандатів, – я думаю, ви глибоко помиляюся і їх буде набагато більше. Але річ не у кількості мандатів, а річ у тій політичній програмі, яку ми будемо реалізовувати".

"Ми будемо робити все необхідне, щоб парламент встановив мир і посприяв у встановленні миру в країні і припинення бойових дій. Ми будемо домагатися зміни економічного курсу, (зниження) навантаження на людей у зміні драконівських житлово-комунальних тарифів... Ми будемо змінювати податкове законодавство...", – заявив він.

Медведчук упевнений, що у партій "Європейська солідарність", "Батьківщина" й "Голос" ніякої коаліції без "Слуги народу" не буде.

"Коаліцію у нас буде формувати одна партія – "Слуга народу". Більше того, я вірю в те, що вони можуть створити коаліцію на базі своєї партії з урахуванням мажоритарників. А якщо їм потрібен буде ще хтось – вони знайдуть. Хто це буде, мені невідомо".

При цьому Медведчук запевнив, що заради добробуту українців депутати "Опозиційної платформи – За життя" нібито "готові бути партнерами з усіма фракціями".

Нагадаємо:

  • 21 липня українці проголосували за новий парламент. О 20:00 закрились дільниці.
  • За попередніми даними Національного екзит-полу, "Слуга народу" отримала 43,9%, "Опозиційна платформа – За життя" – 11,5%, "Європейська солідарність" – 8,9%, "Батьківщина" – 7,6%, "Голос" – 6,3%.
  • За даними екзит-полу на замовлення телеканалу "112 Україна" станом на 18:00, "Слуга народу" набирає 42,7%, "Опозиційна платформа - За життя" – 12,9%, "Європейська солідарність" – 8,8%,

Олена Рощенко, УП

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Теми: Медведчук коаліція Верховна Рада вибори


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