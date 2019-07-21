Медведчук: Мы будем оппозиционной фракцией

Источник: прямое включение Виктора Медведчука в студию канала "112 Украина".

Один из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что его политическая сила будет в оппозицию к новой власти.

Прямая речь: "Роль "Оппозиционной платформы – За жизнь" в парламенте – исключительно оппозиция. И это было решено задолго до окончания выборов. Мы это хорошо понимали и сознательно к этому шли. Мы будем оппозиционной фракцией в парламенте 9 созыва".

Детали: На вопрос, что может сделать фракция из 30 человек, Медведчук ответил: "Я не знаю социологов, которые дают около 30 мандатов, – я думаю, вы глубоко заблуждаюсь и их будет намного больше. Но дело не в количестве мандатов, а дело в той политической программе, которую мы будем реализовывать".

"Мы будем делать все необходимое, чтобы парламент установил мир и оказал содействие в установлении мира в стране и прекращения боевых действий. Мы будем добиваться изменения экономического курса, (снижения) нагрузки на людей в изменении драконовских жилищно-коммунальных тарифов… Мы будем изменять налоговое законодательство…", – заявил он.

Медведчук уверен, что у партий "Европейская солидарность, "Батькивщина" и "Голос" никакой коалиции без "Слуги народа" не будет.

"Коалицию у нас будет формировать одна партия – "Слуга народа". Более того, я верю в то, что они могут создать на базе своей партии с учетом мажоритарщиков. А если им нужен будет еще кто-то – они найдут. Кто это будет, мне неизвестно".

При этом Медведчук заверил, что ради благосостояния украинцев депутаты "Оппозиционной платформы – За жизнь" якобы "готовы быть партнерами со всеми фракциями".

Напомним: