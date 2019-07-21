Медведчук: Мы будем оппозиционной фракцией

Один из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что его политическая сила будет в оппозицию к новой власти.

Прямая речь: "Роль "Оппозиционной платформы – За жизнь" в парламенте – исключительно оппозиция. И это было решено задолго до окончания выборов. Мы это хорошо понимали и сознательно к этому шли. Мы будем оппозиционной фракцией в парламенте 9 созыва".

Детали: На вопрос, что может сделать фракция из 30 человек, Медведчук ответил: "Я не знаю социологов, которые дают около 30 мандатов, – я думаю, вы глубоко заблуждаюсь и их будет намного больше. Но дело не в количестве мандатов, а дело в той политической программе, которую мы будем реализовывать".

Дополняется…