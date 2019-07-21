Президент пообіцяв закон про імпічмент від "Слуги народу"
Неділя, 21 липня 2019, 21:49
Закон про імпічмент буде прийнятий новообраним скликанням Верховної Ради.
Про це 21 липня заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу у штабі партії "Слуга народу" після завершення голосування на дострокових парламентських виборах, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Буде закон, і він був, ми подавали закон про імпічмент. Буде закон про імпічмент, один з перших законів, який внесе "Слуга народу", - заявив Зеленський.
Він висловив упевненість, що "це - рішення всієї партії, кожного з нас".
"Ми обіцяли, і ви у порядку денному нової Верховної Ради обов'язково побачите цей закон. Не доповнення, а закон про імпічмент президента", - додав Зеленський.
Нагадаємо,
- Станом на 22 квітня у Раді було зареєстровано близько 5 законів про імпічмент.
- 29 травня представник президента у ВР Руслан Стефанчук заявив, що президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проект закону про імпічмент глави держави.
- Станом на 4 червня закон авторства Зеленського до порядку денного включено не було.