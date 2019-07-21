Президент пообіцяв закон про імпічмент від "Слуги народу"

Закон про імпічмент буде прийнятий новообраним скликанням Верховної Ради.

Про це 21 липня заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу у штабі партії "Слуга народу" після завершення голосування на дострокових парламентських виборах, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Буде закон, і він був, ми подавали закон про імпічмент. Буде закон про імпічмент, один з перших законів, який внесе "Слуга народу", - заявив Зеленський.

Він висловив упевненість, що "це - рішення всієї партії, кожного з нас".

"Ми обіцяли, і ви у порядку денному нової Верховної Ради обов'язково побачите цей закон. Не доповнення, а закон про імпічмент президента", - додав Зеленський.

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