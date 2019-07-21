Президент пообіцяв закон про імпічмент від "Слуги народу"

4116 переглядів
Неділя, 21 липня 2019, 21:49

Закон про імпічмент буде прийнятий новообраним скликанням Верховної Ради.

Про це 21 липня заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу у штабі партії "Слуга народу" після завершення голосування на дострокових парламентських виборах, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Буде закон, і він був, ми подавали закон про імпічмент. Буде закон про імпічмент, один з перших законів, який внесе "Слуга народу", - заявив Зеленський.

Він висловив упевненість, що "це - рішення всієї партії, кожного з нас".

"Ми обіцяли, і ви у порядку денному нової Верховної Ради обов'язково побачите цей закон. Не доповнення, а закон про імпічмент президента", - додав Зеленський. 

Нагадаємо, 

  • Станом на 22 квітня у Раді було зареєстровано близько 5 законів про імпічмент.
  • 29 травня представник президента у ВР Руслан Стефанчук заявив, що президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проект закону про імпічмент глави держави.
  • Станом на 4 червня закон авторства Зеленського до порядку денного включено не було. 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський імпічмент законодавство Верховна Рада


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський сказав, коли почнуться обіцяні "посадки" корупціонерів 21 липня 2019, 21:03
Зеленський хоче об'єднати три міністерства в одне 21 липня 2019, 20:34
Президент про полонених моряків: Найближчим часом вирішимо це питання 21 липня 2019, 20:28
Усі новини
Головні новини
Поліція зупинила автобуси з підозрілими особами на під'їздах до Києва
"Голос" готовий висувати Вакарчука у прем'єри
ДО РАДИ ПРОХОДЯТЬ 5 ПАРТІЙ – НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКЗИТ-ПОЛ
У "Голосі" мають умови коаліції з Порошенком і Тимошенко
Усі новини
здоров'я

Чому не варто "заїдати" стрес

мандри

8 простих порад, як уникнути проблем з кишківником під час подорожі

здоров'я

Викидень – це часте явище: симптоми і коли вагітніти знову