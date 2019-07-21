Президент пообещал закон об импичменте от "Слуги народа"

Закон об импичменте будет принят новоизбранным созывом Верховной Рады.

Об этом 21 июля заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в штабе "Слуги народа" после завершения голосования на досрочных парламентских выборах, пишет Интерфакс-Украина.

"Будет закон, и он был, мы подавали закон об импичменте. Будет закон об импичменте, один из первых законов, который внесет "Слуга народа", - заявил Зеленский.

Он выразил уверенность, что "это - решение всей партии, каждого из нас".

"Мы обещали, и вы в повестке дня новой Верховной Рады обязательно увидите этот закон. Не дополнение, а закон об импичменте президента", - добавил Зеленский.

Напомним,