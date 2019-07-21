Президент пообещал закон об импичменте от "Слуги народа"

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Воскресенье, 21 июля 2019, 21:49

Закон об импичменте будет принят новоизбранным созывом Верховной Рады.

Об этом 21 июля заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в штабе "Слуги народа" после завершения голосования на досрочных парламентских выборах, пишет Интерфакс-Украина

"Будет закон, и он был, мы подавали закон об импичменте. Будет закон об импичменте, один из первых законов, который внесет "Слуга народа", - заявил Зеленский. 

Он выразил уверенность, что "это - решение всей партии, каждого из нас".

"Мы обещали, и вы в повестке дня новой Верховной Рады обязательно увидите этот закон. Не дополнение, а закон об импичменте президента", - добавил Зеленский. 

Напомним, 

  • По состоянию на 22 апреля в Раде был зарегистрирован около 5 законов об импичменте.
  • 29 мая представитель президента в ВР Руслан Стефанчук заявил, что президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона об импичменте главы государства.
  • По состоянию на 4 июня закон авторства Зеленского в повестку дня включен не был.

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Темы: Зеленский импичмент законодательство Верховная Рада


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