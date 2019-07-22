В Антарктиді партія Зеленського не перемогла

7078 переглядів
Понеділок, 22 липня 2019, 00:23

На виборчій спецдільниці на станції "Академік Вернадський" дострокові парламентські вибори виграла партія "Голос".

Про це свідчать дані протоколу голосування українських полярників, які публікує "Опора".

"Загалом на станції проголосувало 12 виборців. З них двоє – за "Європейську Солідарність", четверо – за "Слугу народу, п'ятеро – за "Голос". Один бюлетень визнано недійсним", – зазначають спостерігачі.

 

Дільниця на станції має номер №801052 і звітує про результати голосування 223 окружній комісії (в Україні округ охоплює частину Шевченківського району Києва).

21 липня полярники голосували в приміщенні станційного бару "Фарадей". За скриньку для голосування слугував прозорий бокс для їжі, в якому проробили отвір для бюлетеня.

Полярники голосували лише за загальнонаціональними списками партій; спецдільниця в Антарктиді не прикріплена до жодного з мажоритарних округів.

Антарктична станція "Академік Вернадський", розташована за 15 тисяч км від Києва, є найвіддаленішою виборчою дільницею України, тож виборча процедура тут має свої особливості. 

Зокрема, полярники використовують не "живі" бюлетені, а їх роздруковані сканкопії, які напередодні надсилає ЦВК.

Сканкопію протоколу результатів голосування відразу через інтернет відправляють до Києва.

За підрахунком ЦВК можна стежити в матеріалі УП Вибори до Верховної Ради України 2019. Результати підрахунку голосів

Нагадаємо:

  • 21 липня в Україні прошли позачергові вибори до парламенту. За результатами Національного екзит-полу, до Ради проходять 5 партій.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: вибори


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Садовий готовий піти з керівної посади в "Самопомочі" 22 липня 2019, 00:31
ЦВК опрацювала перший відсоток голосів 22 липня 2019, 00:21
На дільниці у Запоріжжі розпилили газ, підрахунок "завис" 21 липня 2019, 23:46
Усі новини
Головні новини
Поліція зупинила автобуси з підозрілими особами на під'їздах до Києва
"Голос" готовий висувати Вакарчука у прем'єри
ДО РАДИ ПРОХОДЯТЬ 5 ПАРТІЙ – НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКЗИТ-ПОЛ
У "Голосі" мають умови коаліції з Порошенком і Тимошенко
Усі новини
здоров'я

Чому не варто "заїдати" стрес

мандри

8 простих порад, як уникнути проблем з кишківником під час подорожі

здоров'я

Викидень – це часте явище: симптоми і коли вагітніти знову