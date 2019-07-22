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В Антарктиді партія Зеленського не перемогла

Понеділок, 22 липня 2019, 00:23
В Антарктиді партія Зеленського не перемогла

На виборчій спецдільниці на станції "Академік Вернадський" дострокові парламентські вибори виграла партія "Голос".

Про це свідчать дані протоколу голосування українських полярників, які публікує "Опора".

"Загалом на станції проголосувало 12 виборців. З них двоє – за "Європейську Солідарність", четверо – за "Слугу народу, п'ятеро – за "Голос". Один бюлетень визнано недійсним", – зазначають спостерігачі.

 

Дільниця на станції має номер №801052 і звітує про результати голосування 223 окружній комісії (в Україні округ охоплює частину Шевченківського району Києва).

21 липня полярники голосували в приміщенні станційного бару "Фарадей". За скриньку для голосування слугував прозорий бокс для їжі, в якому проробили отвір для бюлетеня.

Полярники голосували лише за загальнонаціональними списками партій; спецдільниця в Антарктиді не прикріплена до жодного з мажоритарних округів.

Антарктична станція "Академік Вернадський", розташована за 15 тисяч км від Києва, є найвіддаленішою виборчою дільницею України, тож виборча процедура тут має свої особливості. 

Зокрема, полярники використовують не "живі" бюлетені, а їх роздруковані сканкопії, які напередодні надсилає ЦВК.

Сканкопію протоколу результатів голосування відразу через інтернет відправляють до Києва.

За підрахунком ЦВК можна стежити в матеріалі УП Вибори до Верховної Ради України 2019. Результати підрахунку голосів

Нагадаємо:

  • 21 липня в Україні прошли позачергові вибори до парламенту. За результатами Національного екзит-полу, до Ради проходять 5 партій.

Українська правда

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Теми: вибори
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